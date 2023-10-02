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Он доигрался: мольфар увидел ликвидацию Суровикина

2 октября 2023, 16:34
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Чи ліквідують суровікіна

Власть РФ регулярно ликвидирует людей, которые ей больше не нцжны. Мольфар Макс Гордеев сказал, уничтожат ли Сергея Суровикина, бывшего командующего всей группировкой российских войск в Украине и, возможно, имеющего отношение к бунту главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Мольфар уверен, Суровикина уберут, ведь на него выпадает карта Смерти, и будет это очень неожиданно.

— Разыграют какой-то спектакль, связанный с тем, что это вроде бы кто-то может сделать, его кто-то убил, то есть к Путину якобы никакого отношения. Он скажет, что ни при чем. Мне кажется, что он реально доигрался. То, что его не будет и его уберут — 100%, — отметил Гордеев.

Добавляет, будет это настолько быстро, что никто даже не заметит.

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Ранее мольфар также рассказал, ликвидирует ли Путин Шойгу. Гордеев подчеркнул, что у президента России уже сдают нервы, ведь глава Минобороны РФ многое пообещал сделать, но не сделал.

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Источник
Ранок у великому місті
Теги
Война в Украине
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