Власть РФ регулярно ликвидирует людей, которые ей больше не нцжны. Мольфар Макс Гордеев сказал, уничтожат ли Сергея Суровикина, бывшего командующего всей группировкой российских войск в Украине и, возможно, имеющего отношение к бунту главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Мольфар уверен, Суровикина уберут, ведь на него выпадает карта Смерти, и будет это очень неожиданно.

— Разыграют какой-то спектакль, связанный с тем, что это вроде бы кто-то может сделать, его кто-то убил, то есть к Путину якобы никакого отношения. Он скажет, что ни при чем. Мне кажется, что он реально доигрался. То, что его не будет и его уберут — 100%, — отметил Гордеев.

Добавляет, будет это настолько быстро, что никто даже не заметит.

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Ранее мольфар также рассказал, ликвидирует ли Путин Шойгу. Гордеев подчеркнул, что у президента России уже сдают нервы, ведь глава Минобороны РФ многое пообещал сделать, но не сделал.