За життя відомих прокремлівських особистостей не варто переживати. Мольфар Маск Гордєєв в ефірі Ранку у великому місті розповів, чи реальні замахи на Симоньян і Собчак.

Як виявилося, їхньому життю нічого не загрожує.

– Це все фейк і брехня. Там усе добре в них. На зараз вони чомусь вирішили, що головні, і є першими людьми, яких потрібно прибрати. У них настільки сильна параноя, що їм уже здається ризик замаху, – вважає мольфар.

Гордєєв додав, що у Симоньян і Собчак дуже роздуте его до космосу, і вважають себе головними ворогами.

Зараз дивляться

– Вони самі в це вірять. Усі, хто стояв за цими страшними ситуаціями – всі будуть покарані. Війна повернеться туди, де вона почалася, – вважає мольфар.

Втім, деяких відомих особистостей з Росії все ж приберуть найближчим часом. Раніше мольфар побачив вирок для Суровкіна. Військовий попрощається з життям дуже несподівано – для цього в Росії розіграють справжній спектакль.