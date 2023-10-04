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Его роздуте до космосу: мольфар побачив, чи реальні замахи на Собчак і Симоньян

4 Жовтня 2023, 19:17
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Симон'ян та Собчак
Джерело: Факти ICTV

За життя відомих прокремлівських особистостей не варто переживати. Мольфар Маск Гордєєв в ефірі Ранку у великому місті розповів, чи реальні замахи на Симоньян і Собчак.

Як виявилося, їхньому життю нічого не загрожує.

– Це все фейк і брехня. Там усе добре в них. На зараз вони чомусь вирішили, що головні, і є першими людьми, яких потрібно прибрати. У них настільки сильна параноя, що їм уже здається ризик замаху, – вважає мольфар.

Гордєєв додав, що у Симоньян і Собчак дуже роздуте его до космосу, і вважають себе головними ворогами.

Зараз дивляться

– Вони самі в це вірять. Усі, хто стояв за цими страшними ситуаціями – всі будуть покарані. Війна повернеться туди, де вона почалася, – вважає мольфар.

Втім, деяких відомих особистостей з Росії все ж приберуть найближчим часом. Раніше мольфар побачив вирок для Суровкіна. Військовий попрощається з життям дуже несподівано – для цього в Росії розіграють справжній спектакль.

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Джерело
Ранок у великому місті
Теги
Війна в Україні Ксенія Собчак
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