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Посевной календарь на июль 2022: когда сажать и собирать урожай

29 июня 2022, 16:21
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Посевной календарь на июль 2022: когда сажать и собирать урожай
Источник: Pexels

В июле у огородников работы все еще не мало, поскольку в середине лета многие овощи и фрукты дозревают, и радуют нас своими плодами.

Из-за жары обязателен полив, защита урожая от вредителей, уборка сорняков, прореживание июньской посадки и многое другое. Засаживать культуры тоже можно, например, на места неудачных восходов или те, что пустовали.

Чтобы урожай получился плодовитым, необходимо знать — когда благоприятные и неблагоприятные дни для работы на огороде или в саду, в этом вам поможет посевной календарь на июль 2022.

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Когда можно и нельзя работать в саду и на огороде в июле 2022

Благоприятные дни: 6, 7, 8, 9, 17, 18, 21, 22, 26.

Неблагоприятные дни: 13, 14, 15, 16, 27, 28.

Когда лучше сажать овощи в июле 2022

  • картофель – 6-9, 21, 22;
  • редис – 6, 7, 17, 18, 21, 22, 26, 27;
  • морковь, свекла, пастернак – 6-9, 21, 22, 26;
  • редька, репа – 6-9, 21, 22;
  • лук, шнит – 6-9, 17, 18, 21, 22, 26;
  • лук порей, египетский, рокамболь – 8, 9, 17, 18, 21, 22, 26;
  • томаты – 8, 9, 21, 22, 26;
  • сладкий, острый перец – 8, 9, 21, 22;
  • огурцы – 6-9, 17, 18, 21, 22, 26;
  • брокколи, цветная капуста – 6, 7, 21, 22;
  • ранняя капуста – 6-9, 17, 18, 21, 22, 26;
  • стеблевой сельдерей – 21, 22;
  • кабачки, патиссоны, тыква – 21, 22, 26;
  • фасоль, горох, чечевица, нут – 6-9, 17, 18, 21, 22, 26.

Когда лучше сажать зелень и травы в июле 2022

  • листовой салат – 6-9, 17-22;
  • шпинат – 6-9, 21, 22;
  • рукола, кресс, листовая горчица – 8, 9, 21, 22;
  • мангольд и другие листовые овощи – 6-9, 21, 22;
  • укроп и фенхель – 6-9, 21, 22;
  • петрушка, кинза и сельдерей – 6-10, 12, 23-26;
  • базилик, розмарин – 8, 9, 21, 22, 26;
  • лекарственные и чайные культуры – 6-12;
  • микрозелень – 3-9, 12, 19, 20, 26, 31.

Когда лучше сажать ягоды и фрукты в июле 2022

  • земляника и клубника – 6-10, 12, 23-26;
  • груша, айва – 6, 7;
  • грецкий орех, фундук – 21, 22;
  • калина, шиповник, рябина, облепиха – 8-12, 17, 18, 21, 22, 26;
  • боярышник – 1-3, 8, 9, 21, 22, 29, 30;
  • смородина – 1-3, 8, 9, 12, 17, 18, 26, 29, 30;
  • малина – 8-10, 23-26;
  • крыжовник – 8-10, 12, 26;
  • виноград – 6-10, 17, 18, 23-26.

Когда лучше поливать и собирать урожай в июле 2022

  • полив — 6-9, 13, 16-18, 24-28;
  • сбор — 6, 7, 10-12, 15, 28-30.
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