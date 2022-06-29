В июле у огородников работы все еще не мало, поскольку в середине лета многие овощи и фрукты дозревают, и радуют нас своими плодами.
Из-за жары обязателен полив, защита урожая от вредителей, уборка сорняков, прореживание июньской посадки и многое другое. Засаживать культуры тоже можно, например, на места неудачных восходов или те, что пустовали.
Чтобы урожай получился плодовитым, необходимо знать — когда благоприятные и неблагоприятные дни для работы на огороде или в саду, в этом вам поможет посевной календарь на июль 2022.
Когда можно и нельзя работать в саду и на огороде в июле 2022
Благоприятные дни: 6, 7, 8, 9, 17, 18, 21, 22, 26.
Неблагоприятные дни: 13, 14, 15, 16, 27, 28.
Когда лучше сажать овощи в июле 2022
- картофель – 6-9, 21, 22;
- редис – 6, 7, 17, 18, 21, 22, 26, 27;
- морковь, свекла, пастернак – 6-9, 21, 22, 26;
- редька, репа – 6-9, 21, 22;
- лук, шнит – 6-9, 17, 18, 21, 22, 26;
- лук порей, египетский, рокамболь – 8, 9, 17, 18, 21, 22, 26;
- томаты – 8, 9, 21, 22, 26;
- сладкий, острый перец – 8, 9, 21, 22;
- огурцы – 6-9, 17, 18, 21, 22, 26;
- брокколи, цветная капуста – 6, 7, 21, 22;
- ранняя капуста – 6-9, 17, 18, 21, 22, 26;
- стеблевой сельдерей – 21, 22;
- кабачки, патиссоны, тыква – 21, 22, 26;
- фасоль, горох, чечевица, нут – 6-9, 17, 18, 21, 22, 26.
Когда лучше сажать зелень и травы в июле 2022
- листовой салат – 6-9, 17-22;
- шпинат – 6-9, 21, 22;
- рукола, кресс, листовая горчица – 8, 9, 21, 22;
- мангольд и другие листовые овощи – 6-9, 21, 22;
- укроп и фенхель – 6-9, 21, 22;
- петрушка, кинза и сельдерей – 6-10, 12, 23-26;
- базилик, розмарин – 8, 9, 21, 22, 26;
- лекарственные и чайные культуры – 6-12;
- микрозелень – 3-9, 12, 19, 20, 26, 31.
Когда лучше сажать ягоды и фрукты в июле 2022
- земляника и клубника – 6-10, 12, 23-26;
- груша, айва – 6, 7;
- грецкий орех, фундук – 21, 22;
- калина, шиповник, рябина, облепиха – 8-12, 17, 18, 21, 22, 26;
- боярышник – 1-3, 8, 9, 21, 22, 29, 30;
- смородина – 1-3, 8, 9, 12, 17, 18, 26, 29, 30;
- малина – 8-10, 23-26;
- крыжовник – 8-10, 12, 26;
- виноград – 6-10, 17, 18, 23-26.
Когда лучше поливать и собирать урожай в июле 2022
- полив — 6-9, 13, 16-18, 24-28;
- сбор — 6, 7, 10-12, 15, 28-30.