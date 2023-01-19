Зеркальную дату считают волшебным днем, когда можно изменить свою жизнь. Когда зеркальные даты в 2023 году и на какие сферы стоит обратить внимание в эти дни, Фактам ICTV рассказала нумеролог Екатерина Дубчак.
– Вселенная подсказывает нам языком чисел дни, когда мы имеем возможность изменить свою жизнь. Это самые мощные даты 2023 года, когда каждый человек без исключения способен изменить свою жизнь и взять от нее максимум!
По словам нумеролога, в зеркальные даты следует загадывать желания, начинать новые отношения, строить планы на будущее, а также прописывать цели.
Список зеркальных дат 2023 года и рекомендации
- 01.01.2023
День перестройки собственных убеждений и ценностей в новых реалиях для понимания собственных потребностей и выхода на новый уровень жизни.
- 02.02.2023
День повышения собственного авторитета, собственной уверенности в себе, доведение дел до конца.
- 23.02.2023
День эмоционального равновесия и баланса между внутренним и внешним. День налаживания отношений. Успешные дела частного бизнеса и развитие ремесла. Сохраняйте внутреннее спокойствие, создавайте красоту вокруг, не спешите!
- 03.03.2023
День трансформации и добровольного освобождения от ограничивающих старых установок правил и традиций для собственного роста. Будьте готовы, что в этот день в вашу жизнь придет что-то новое, будьте открыты к переменам! Сделайте что-нибудь, чего никогда не делали.
- 20.03.2023
День знакомств, расширение круга общения, день когда важно общение. Жизнь дает шанс самореализоваться в любой сфере вашей жизни. Исключите внутреннюю жертву.
- 23.03.2023
Сбываются все мечты. Вы получаете доступ к возможности полностью изменить вашу жизнь! Успех во всех начинаниях, успех во всех областях жизни.
- 04.04.2023
Активный день стоит запланировать максимум дел, энергии хватит на все. День, когда следует делать все в удовольствие. Пропишите ваши мечты и цели.
- 05.05.2023
День, когда успешно решаются дела карьеры, творчества, популярности. Романтические отношения. Успех во всем, поддержка друзей. День дает массу положительных чувств. Займитесь творчеством.
- 06.06.2023
День успеха в карьере и в бизнесе. Получение заслуженного вознаграждения.
- 07.07.2023
Успешно дела связаны с иностранцами/заграницей. Неожиданные предложения. Перед вами открыты любые дороги, даже фантастические.
- 08.08.2023
День для начала нового, оформление документов, получение передачи знаний. Успех в сделках, особенно новых. Будьте активны, идите навстречу новому.
- 09.09.2023
День, когда зарождаются новые идеи, проекты. Материализация мыслей и мечтаний. Все, что было раньше запланировано, реализуется. Желательно мечтать конкретно.
- 10.10.2023
День, когда желательно побыть наедине. Все проекты, которые человек реализует сам, дают большие результаты. День, когда открываются таланты. Не стоит что-либо менять. День переоценки ценностей.
- 23.10.2023
Насыщенный событиями день легко решаются вопросы нестандартным путем. День непрогнозируемых изменений, всегда лучше. Есть возможность изменить жизнь кардинально.
- 11.11.2023
День решения бизнеса и дел, которые раньше не удавалось закрыть. Открываются дороги, которые раньше были не по силам. Проявляйте смелость сегодня.
- 12.12.2023
Насыщенный событиями день легко решаются вопросы нестандартным путем. День непрогнозируемых изменений, всегда лучше. Есть возможность изменить жизнь кардинально.