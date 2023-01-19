Зеркальную дату считают волшебным днем, когда можно изменить свою жизнь. Когда зеркальные даты в 2023 году и на какие сферы стоит обратить внимание в эти дни, Фактам ICTV рассказала нумеролог Екатерина Дубчак.

– Вселенная подсказывает нам языком чисел дни, когда мы имеем возможность изменить свою жизнь. Это самые мощные даты 2023 года, когда каждый человек без исключения способен изменить свою жизнь и взять от нее максимум!

По словам нумеролога, в зеркальные даты следует загадывать желания, начинать новые отношения, строить планы на будущее, а также прописывать цели.

Список зеркальных дат 2023 года и рекомендации

01.01.2023

День перестройки собственных убеждений и ценностей в новых реалиях для понимания собственных потребностей и выхода на новый уровень жизни.

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02.02.2023

День повышения собственного авторитета, собственной уверенности в себе, доведение дел до конца.

23.02.2023

День эмоционального равновесия и баланса между внутренним и внешним. День налаживания отношений. Успешные дела частного бизнеса и развитие ремесла. Сохраняйте внутреннее спокойствие, создавайте красоту вокруг, не спешите!

03.03.2023

День трансформации и добровольного освобождения от ограничивающих старых установок правил и традиций для собственного роста. Будьте готовы, что в этот день в вашу жизнь придет что-то новое, будьте открыты к переменам! Сделайте что-нибудь, чего никогда не делали.

20.03.2023

День знакомств, расширение круга общения, день когда важно общение. Жизнь дает шанс самореализоваться в любой сфере вашей жизни. Исключите внутреннюю жертву.

23.03.2023

Сбываются все мечты. Вы получаете доступ к возможности полностью изменить вашу жизнь! Успех во всех начинаниях, успех во всех областях жизни.

04.04.2023

Активный день стоит запланировать максимум дел, энергии хватит на все. День, когда следует делать все в удовольствие. Пропишите ваши мечты и цели.

05.05.2023

День, когда успешно решаются дела карьеры, творчества, популярности. Романтические отношения. Успех во всем, поддержка друзей. День дает массу положительных чувств. Займитесь творчеством.

06.06.2023

День успеха в карьере и в бизнесе. Получение заслуженного вознаграждения.

07.07.2023

Успешно дела связаны с иностранцами/заграницей. Неожиданные предложения. Перед вами открыты любые дороги, даже фантастические.

08.08.2023

День для начала нового, оформление документов, получение передачи знаний. Успех в сделках, особенно новых. Будьте активны, идите навстречу новому.

09.09.2023

День, когда зарождаются новые идеи, проекты. Материализация мыслей и мечтаний. Все, что было раньше запланировано, реализуется. Желательно мечтать конкретно.

10.10.2023

День, когда желательно побыть наедине. Все проекты, которые человек реализует сам, дают большие результаты. День, когда открываются таланты. Не стоит что-либо менять. День переоценки ценностей.

23.10.2023

Насыщенный событиями день легко решаются вопросы нестандартным путем. День непрогнозируемых изменений, всегда лучше. Есть возможность изменить жизнь кардинально.

11.11.2023

День решения бизнеса и дел, которые раньше не удавалось закрыть. Открываются дороги, которые раньше были не по силам. Проявляйте смелость сегодня.

12.12.2023

Насыщенный событиями день легко решаются вопросы нестандартным путем. День непрогнозируемых изменений, всегда лучше. Есть возможность изменить жизнь кардинально.