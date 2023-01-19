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Когда зеркальные даты в 2023 году: список и рекомендации

19 января 2023, 07:12
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Нумерологія, числа
Источник: Depositphotos

Зеркальную дату считают волшебным днем, когда можно изменить свою жизнь. Когда зеркальные даты в 2023 году и на какие сферы стоит обратить внимание в эти дни, Фактам ICTV рассказала нумеролог Екатерина Дубчак.

– Вселенная подсказывает нам языком чисел дни, когда мы имеем возможность изменить свою жизнь. Это самые мощные даты 2023 года, когда каждый человек без исключения способен изменить свою жизнь и взять от нее максимум!

По словам нумеролога, в зеркальные даты следует загадывать желания, начинать новые отношения, строить планы на будущее, а также прописывать цели.

Список зеркальных дат 2023 года и рекомендации

  • 01.01.2023

День перестройки собственных убеждений и ценностей в новых реалиях для понимания собственных потребностей и выхода на новый уровень жизни.

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  • 02.02.2023

День повышения собственного авторитета, собственной уверенности в себе, доведение дел до конца.

  • 23.02.2023

День эмоционального равновесия и баланса между внутренним и внешним. День налаживания отношений. Успешные дела частного бизнеса и развитие ремесла. Сохраняйте внутреннее спокойствие, создавайте красоту вокруг, не спешите!

  • 03.03.2023

День трансформации и добровольного освобождения от ограничивающих старых установок правил и традиций для собственного роста. Будьте готовы, что в этот день в вашу жизнь придет что-то новое, будьте открыты к переменам! Сделайте что-нибудь, чего никогда не делали.

  • 20.03.2023

День знакомств, расширение круга общения, день когда важно общение. Жизнь дает шанс самореализоваться в любой сфере вашей жизни. Исключите внутреннюю жертву.

  • 23.03.2023

Сбываются все мечты. Вы получаете доступ к возможности полностью изменить вашу жизнь! Успех во всех начинаниях, успех во всех областях жизни.

  • 04.04.2023

Активный день стоит запланировать максимум дел, энергии хватит на все. День, когда следует делать все в удовольствие. Пропишите ваши мечты и цели.

  • 05.05.2023

День, когда успешно решаются дела карьеры, творчества, популярности. Романтические отношения. Успех во всем, поддержка друзей. День дает массу положительных чувств. Займитесь творчеством.

  • 06.06.2023

День успеха в карьере и в бизнесе. Получение заслуженного вознаграждения.

  • 07.07.2023

Успешно дела связаны с иностранцами/заграницей. Неожиданные предложения. Перед вами открыты любые дороги, даже фантастические.

  • 08.08.2023

День для начала нового, оформление документов, получение передачи знаний. Успех в сделках, особенно новых. Будьте активны, идите навстречу новому.

  • 09.09.2023

День, когда зарождаются новые идеи, проекты. Материализация мыслей и мечтаний. Все, что было раньше запланировано, реализуется. Желательно мечтать конкретно.

  • 10.10.2023

День, когда желательно побыть наедине. Все проекты, которые человек реализует сам, дают большие результаты. День, когда открываются таланты. Не стоит что-либо менять. День переоценки ценностей.

  • 23.10.2023

Насыщенный событиями день легко решаются вопросы нестандартным путем. День непрогнозируемых изменений, всегда лучше. Есть возможность изменить жизнь кардинально.

  • 11.11.2023

День решения бизнеса и дел, которые раньше не удавалось закрыть. Открываются дороги, которые раньше были не по силам. Проявляйте смелость сегодня.

  • 12.12.2023

Насыщенный событиями день легко решаются вопросы нестандартным путем. День непрогнозируемых изменений, всегда лучше. Есть возможность изменить жизнь кардинально.

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