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Мольфар о смерти пропагандиста Красовского: Спрятаться не выйдет, работает карма

2 июля 2023, 08:17
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
чи ліквідують пропагандиста красовського, який пропонував топити українських дітей

Российского пропагандиста Антона Красовского, который призывал топить украинских детей, будет ждать расплата. Об этом мольфар Макс Гордеев рассказал в эфире Утра в большом городе.

— Карма идет к нему — карта справедливости выпала. Но они (пропагандисты. — Ред.) все прячутся — карта верховной жрицы говорит о чем-то скрытом. Это очень интересная ситуация, потому что они наконец поняли, что беда очень близко. Поверьте, каждому будет свое. Видим очень яркую ситуацию с Красовским — выпадает карта смерти, — говорит Гордеев.

Напомним, директор пропагандистского телеканала Russia Today Красовский неоднократно призывал к геноциду украинцев, а также негативно высказывался относительно существования Украины как самостоятельного и суверенного государства.

В феврале 2023 года украинский суд по материалам СБУ заочно приговорил Красовского к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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Источник
Ранок у великому місті
Теги
Война в Украине Россия
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