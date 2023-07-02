Мольфар о смерти пропагандиста Красовского: Спрятаться не выйдет, работает карма

Российского пропагандиста Антона Красовского, который призывал топить украинских детей, будет ждать расплата. Об этом мольфар Макс Гордеев рассказал в эфире Утра в большом городе.

— Карма идет к нему — карта справедливости выпала. Но они (пропагандисты. — Ред.) все прячутся — карта верховной жрицы говорит о чем-то скрытом. Это очень интересная ситуация, потому что они наконец поняли, что беда очень близко. Поверьте, каждому будет свое. Видим очень яркую ситуацию с Красовским — выпадает карта смерти, — говорит Гордеев.

Напомним, директор пропагандистского телеканала Russia Today Красовский неоднократно призывал к геноциду украинцев, а также негативно высказывался относительно существования Украины как самостоятельного и суверенного государства.

В феврале 2023 года украинский суд по материалам СБУ заочно приговорил Красовского к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.