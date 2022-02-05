Если вы хоть раз стригли волосы, то наверняка слышали о лунном календаре. Светило влияет на рост и качество шевелюры, поэтому прежде чем идти в салон, необходимо определиться с благоприятной датой, поскольку есть негативные дни, которые могут сказаться на изменении длины не совсем удачным образом.

Лунный календарь стрижек на март 2022 — далее в материале.

Астропрогноз на 1 марта

В этот день состригать волосы можно, однако только если хотите замедлить их рост и укрепить корни.

Астропрогноз на 2 марта

Из-за стрижки и окрашивания может появиться перхоть, поэтому поход к парикмахеру лучше отложите на более благоприятный день.

Астропрогноз на 3 марта

Небесное светило находится в растущей фазе, а это значит, что эта дата благоприятна для стрижки. Волосы начнут расти быстрее, их общее состояние улучшится, а корни укрепятся.

Астропрогноз на 4 марта

Благоприятный день для похода в салон. Стрижка обеспечит не только быстрый рост волос, но и поток материальной энергии. Также хорошо скажется окрашивание натуральными красителями, однако прическу слишком усложнять не нужно.

Астропрогноз на 5 марта

Стрижка в эту дату — не самое лучшее решение, однако окрашивание природными красителями позволит сохранить стабильность в работе и финансах. Не стоит экспериментировать с прической.

Астропрогноз на 6 марта

Изменение длины подарит вдохновение, придаст сил и энергии. Сделайте объемную укладку. Также в этот день можете воплотить в реальность все свои самые смелые идеи.

Астропрогноз на 7 марта

Если хотите, чтобы шевелюра росла быстрее — идите в салон на стрижку. Общее состояние волос улучшится, а корни укрепятся.

Астропрогноз на 8 марта

Все также Луна находится в фазе растущей, что положительно сказывается на волосах. Не бойтесь экспериментировать с длиной, прической и окрашиванием.

Также в этот день положительно пройдут все оздоровительные и питательные процедуры.

Астропрогноз на 9 марта

В эту дату не стоит оказывать сильное воздействие на волосы — состригать или окрашивать их.

Астропрогноз на 10 марта

Нейтральный день для стрижки и окрашивания, однако изменение длины скажется на росте волос в положительную сторону. Стоит сделать высокую, но скромную прическу.

Астропрогноз на 11 марта

Стрижку отложите, лучше подумайте о покраске в натуральные оттенки и природными красителями, к примеру — хной. В этот день стоит расчесывать волосы как можно чаще.

Астропрогноз на 12 марта

Один из благоприятных дней для стрижки и окрашивания. Укладка надолго сохранит свой первоначальный вид, как и новый цвет.

Астропрогноз на 13 марта

Изменение длины принесет материальное благополучие и привлечет денежную энергию. Сделайте необычную, но красивую прическу — она привлечет к себе взгляды противоположного пола.

Астропрогноз на 14 марта

Эксперименты с имиджем, окрашивание, стрижка — в этот день благополучно скажется все. Если не хотите кардинальных изменений, сделайте маску для волос.

Астропрогноз на 15 марта

Подходящее время для тех, кто хочет ускорить рост волос и улучшить их состояние. Однако окрашивание в этот день не рекомендуется, лучше — подстригите кончики.

Астропрогноз на 16 марта

Лунный календарь говорит о том, что в этот период лучше незначительно изменить цвет, однако стрижку необходимо отложить на более благоприятную дату.

Астропрогноз на 17 марта

Неблагоприятный день для экспериментов с волосами. Если у вас запланирован поход к парикмахеру, отдайте предпочтение оздоровительным процедурам.

Астропрогноз на 18 марта

Откажитесь от стрижки сегодня, поскольку после нее могут возникнуть необдуманные поступки. Однако можно покраситься в темный оттенок, относительно прически — заплетите волосы в высокий пучок.

Астропрогноз на 19 марта

Если хотите замедлить рост волос и укрепить корни — смело ступайте в салон. Также можно окрасить волосы в светлые и рыжие оттенки.

Астропрогноз на 20 марта

Любые изменения волос сегодня увеличат вашу харизму, придадут сил и уверенности. Краситься лучше в тот цвет, который больше всего вам идет.

Астропрогноз на 21 марта

Неблагоприятный день для манипуляций с волосами. Прическа не должна быть сложной.

Астропрогноз на 22 марта

Окрашивание волос перенесите, а вот стрижку можете сделать. Также рекомендуются питательные процедуры для волос.

Астропрогноз на 23 марта

Благоприятный период для изменения длины и окрашивания в светлый тон. В прическе сегодня лучше использовать металлические украшения.

Астропрогноз на 24 марта

Не нужно сильно состригать волосы, поскольку Луна убывающая, что замедляет рост волос. Разрешено красить волосы в природные оттенки.

Астропрогноз на 25 марта

Стрижка в этот период противопоказана. Сегодня положительно скажутся завивка волос и витаминные процедуры.

Астропрогноз на 26 марта

Новая прическа привлечет к вам позитивную энергию. Если хотите сохранить ее надолго, тогда ступайте к парикмахеру.

Астропрогноз на 27 марта

Неблагоприятный день для манипуляций с волосами. Чтобы защитить себя от негатива, носите в этот день головной убор.

Астропрогноз на 28 марта

Изменение длины отложите, а вот покраску можете планировать, но только в природные оттенки. Положительно пройдут питательные процедуры.

Астропрогноз на 29 марта

Кардинальная смена цвета волос позволит запастись энергией здоровья и денежного благосостояния. Стрижка в эту дату увеличит харизму. Прическа должна быть аккуратной и лаконичной.

Астропрогноз на 30 марта

Уместно незначительное изменение цвета волос, стрижка только в том случае, если хотите замедлить рост шевелюры.

Астропрогноз на 31 марта

В этот период благоприятно кардинальное изменение имиджа, однако только в том случае, если вы и вправду готовы к этому. Покраску лучше перенести на более благоприятный период.