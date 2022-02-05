Если вы хоть раз стригли волосы, то наверняка слышали о лунном календаре. Светило влияет на рост и качество шевелюры, поэтому прежде чем идти в салон, необходимо определиться с благоприятной датой, поскольку есть негативные дни, которые могут сказаться на изменении длины не совсем удачным образом.
Лунный календарь стрижек на март 2022 — далее в материале.
Астропрогноз на 1 марта
В этот день состригать волосы можно, однако только если хотите замедлить их рост и укрепить корни.
Астропрогноз на 2 марта
Из-за стрижки и окрашивания может появиться перхоть, поэтому поход к парикмахеру лучше отложите на более благоприятный день.
Астропрогноз на 3 марта
Небесное светило находится в растущей фазе, а это значит, что эта дата благоприятна для стрижки. Волосы начнут расти быстрее, их общее состояние улучшится, а корни укрепятся.
Астропрогноз на 4 марта
Благоприятный день для похода в салон. Стрижка обеспечит не только быстрый рост волос, но и поток материальной энергии. Также хорошо скажется окрашивание натуральными красителями, однако прическу слишком усложнять не нужно.
Астропрогноз на 5 марта
Стрижка в эту дату — не самое лучшее решение, однако окрашивание природными красителями позволит сохранить стабильность в работе и финансах. Не стоит экспериментировать с прической.
Астропрогноз на 6 марта
Изменение длины подарит вдохновение, придаст сил и энергии. Сделайте объемную укладку. Также в этот день можете воплотить в реальность все свои самые смелые идеи.
Астропрогноз на 7 марта
Если хотите, чтобы шевелюра росла быстрее — идите в салон на стрижку. Общее состояние волос улучшится, а корни укрепятся.
Астропрогноз на 8 марта
Все также Луна находится в фазе растущей, что положительно сказывается на волосах. Не бойтесь экспериментировать с длиной, прической и окрашиванием.
Также в этот день положительно пройдут все оздоровительные и питательные процедуры.
Астропрогноз на 9 марта
В эту дату не стоит оказывать сильное воздействие на волосы — состригать или окрашивать их.
Астропрогноз на 10 марта
Нейтральный день для стрижки и окрашивания, однако изменение длины скажется на росте волос в положительную сторону. Стоит сделать высокую, но скромную прическу.
Астропрогноз на 11 марта
Стрижку отложите, лучше подумайте о покраске в натуральные оттенки и природными красителями, к примеру — хной. В этот день стоит расчесывать волосы как можно чаще.
Астропрогноз на 12 марта
Один из благоприятных дней для стрижки и окрашивания. Укладка надолго сохранит свой первоначальный вид, как и новый цвет.
Астропрогноз на 13 марта
Изменение длины принесет материальное благополучие и привлечет денежную энергию. Сделайте необычную, но красивую прическу — она привлечет к себе взгляды противоположного пола.
Астропрогноз на 14 марта
Эксперименты с имиджем, окрашивание, стрижка — в этот день благополучно скажется все. Если не хотите кардинальных изменений, сделайте маску для волос.
Астропрогноз на 15 марта
Подходящее время для тех, кто хочет ускорить рост волос и улучшить их состояние. Однако окрашивание в этот день не рекомендуется, лучше — подстригите кончики.
Астропрогноз на 16 марта
Лунный календарь говорит о том, что в этот период лучше незначительно изменить цвет, однако стрижку необходимо отложить на более благоприятную дату.
Астропрогноз на 17 марта
Неблагоприятный день для экспериментов с волосами. Если у вас запланирован поход к парикмахеру, отдайте предпочтение оздоровительным процедурам.
Астропрогноз на 18 марта
Откажитесь от стрижки сегодня, поскольку после нее могут возникнуть необдуманные поступки. Однако можно покраситься в темный оттенок, относительно прически — заплетите волосы в высокий пучок.
Астропрогноз на 19 марта
Если хотите замедлить рост волос и укрепить корни — смело ступайте в салон. Также можно окрасить волосы в светлые и рыжие оттенки.
Астропрогноз на 20 марта
Любые изменения волос сегодня увеличат вашу харизму, придадут сил и уверенности. Краситься лучше в тот цвет, который больше всего вам идет.
Астропрогноз на 21 марта
Неблагоприятный день для манипуляций с волосами. Прическа не должна быть сложной.
Астропрогноз на 22 марта
Окрашивание волос перенесите, а вот стрижку можете сделать. Также рекомендуются питательные процедуры для волос.
Астропрогноз на 23 марта
Благоприятный период для изменения длины и окрашивания в светлый тон. В прическе сегодня лучше использовать металлические украшения.
Астропрогноз на 24 марта
Не нужно сильно состригать волосы, поскольку Луна убывающая, что замедляет рост волос. Разрешено красить волосы в природные оттенки.
Астропрогноз на 25 марта
Стрижка в этот период противопоказана. Сегодня положительно скажутся завивка волос и витаминные процедуры.
Астропрогноз на 26 марта
Новая прическа привлечет к вам позитивную энергию. Если хотите сохранить ее надолго, тогда ступайте к парикмахеру.
Астропрогноз на 27 марта
Неблагоприятный день для манипуляций с волосами. Чтобы защитить себя от негатива, носите в этот день головной убор.
Астропрогноз на 28 марта
Изменение длины отложите, а вот покраску можете планировать, но только в природные оттенки. Положительно пройдут питательные процедуры.
Астропрогноз на 29 марта
Кардинальная смена цвета волос позволит запастись энергией здоровья и денежного благосостояния. Стрижка в эту дату увеличит харизму. Прическа должна быть аккуратной и лаконичной.
Астропрогноз на 30 марта
Уместно незначительное изменение цвета волос, стрижка только в том случае, если хотите замедлить рост шевелюры.
Астропрогноз на 31 марта
В этот период благоприятно кардинальное изменение имиджа, однако только в том случае, если вы и вправду готовы к этому. Покраску лучше перенести на более благоприятный период.