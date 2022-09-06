Лунный календарь стрижек на октябрь 2022 года подскажет, когда лучше всего пойти к своему парикмахеру. Здоровые и красивые волосы — это не только генетика и уход, но и влияние Луны на живые организмы, включая людей. Лучше заранее узнать благоприятные и неблагоприятные дни, чтобы улучшить состояние шевелюры и привлечь к себе только позитивную энергию — удачу, здоровье, а также успехи в карьере.

Не стоит забывать и о смене прически — если выбрать для этого правильный день, локоны заметно укрепятся, а жизнь непременно станет лучше.

Факты ICTV подготовили детальный лунный календарь стрижек на октябрь 2022, который поможет разобраться с этим тонким вопросом.

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Астропрогноз на 1 октября

В первый день октября лучше не идти к своему мастеру — укладку сохранить не получится, а покраска не принесет желаемых результатов.

Астропрогноз на 2 октября

Благоприятный день, даже для смены имиджа. Волосы после стрижки будут быстро и легко расти, а тело зарядится позитивной энергией.

Астропрогноз на 3 октября

Не стоит исполнять свои смелые решения. Пусть парикмахер не пытается вас удивить.

Астропрогноз на 4 октября

Очень благоприятный день для стрижки — приветствуются эксперименты с выбором цвета, это касается и седины.

Астропрогноз на 5 октября

Стрижка может негативно повлиять на самочувствие. Рекомендуется расчесывать волосы как можно чаще.

Астропрогноз на 6 октября

Хороший день для стрижки — волосы получат нужную энергию, а руки мастера в этот день точно не подведут. Корни заметно укрепятся, а локоны будут расти быстрее.

Астропрогноз на 7 октября

Не стоит идти к мастеру — можно проснуться с перхотью на следующий день. Не стоит пользоваться химической завивкой или новыми средствами по уходу за головой.

Астропрогноз на 8 октября

В этот день посещать парикмахера нужно только в крайних случаях. Сконцентрируйте свое внимание на новых начинаниях, а не на стрижке.

Астропрогноз на 9 октября

Удачно пройдет окрашивание, общеукрепляющие процедуры для волос, тонирование. Но только при условии, что парикмахеру можно доверять. В этот день лучше не рисковать.

Астропрогноз на 10 октября

Нужно остерегаться негатива — недостатки не должны овладеть мыслями. На этой почве можно решиться на прическу, о которой можно сильно пожалеть.

Астропрогноз на 11 октября

Для сбережения собственного здоровья сегодня стоит отказаться от стрижки. Рекомендуется заплести волосы в пучок — это защитит шевелюру от негативного воздействия.

Астропрогноз на 12 октября

Откажитесь от изменений, даже если очень этого хочется. Имидж можно менять тогда, когда нужно кардинально перевернуть жизнь.

Астропрогноз на 13 октября

Нейтральный день для стрижки — на целительный эффект процедуры надеяться не стоит, как и на негативные последствия. Можно смело записываться к мастеру.

Астропрогноз на 14 октября

В этот день прическа должна быть легкой, воздушной, ее не стоит утяжелять декоративными элементами. В этот день стрижка неблагоприятна.

Астропрогноз на 15 октября

Нейтральный день для стрижки. Не думайте об экспериментах — большая вероятность, что после этого можно пожалеть о содеянном.

Астропрогноз на 16 октября

Стрижка сегодня поможет избавиться от проблем со здоровьем, но совмещать с походом к дантисту не стоит. Поход к парикмахеру может раскрыть творческий потенциал.

Астропрогноз на 17 октября

Старайтесь причесываться как можно чаще. Нейтральный день для окрашивания или стрижки.

Астропрогноз на 18 октября

Если постричься в этот день, волосы будут расти более густыми. Это поможет избавиться от неудач и зарядиться позитивной энергией.

Астропрогноз на 19 октября

Натуральный краситель поможет расположить к себе начальника, или же удачно пройти собеседование. Хороший совет касается и тех, кто ищет работу.

Астропрогноз на 20 октября

Стрижка негативно скажется на психическом состоянии. Лучше провести день в релаксации — стресс ни к чему хорошему не приведет.

Астропрогноз на 21 октября

В этот день волосы будут расти быстрее, а завивка будет весьма удачной. Это касается окрашивания и тонирования. Проведите день у мастера.

Астропрогноз на 22 октября

Очень благоприятный день для стрижки — сделайте все, чтобы процедура была максимально плодотворной. Стричься сегодня значит увеличить свою харизму и обаяние — уважение среди коллег обеспечено.

Астропрогноз на 23 октября

Не лучший день для похода к парикмахеру — после стрижки физическая активность будет настоящим испытанием. Лучше провести день за приятным занятием, или вовсе на диване.

Астропрогноз на 24 октября

Нейтральный день для похода к мастеру — не стоит экспериментировать, но обычная стрижка оправдает ожидания.

Астропрогноз на 25 октября

Не делайте кардинальных изменений — они понравятся далеко не всем. Стрижка подойдет для слабых волос, которым нужна помощь профессионала.

Астропрогноз на 26 октября

Благоприятный день для всего, что может предложить парикмахер — от завивки до стрижки. Смена имиджа может повлиять на отношения с противоположным полом, но в какую сторону — неизвестно.

Астропрогноз на 27 октября

День подходит для оздоровительных процедур. Стоит отказаться от сильного химического воздействия на волосы, иначе будет только хуже голове.

Астропрогноз на 28 октября

Максимально неблагоприятный день. Лучше даже не думать о стрижке — ничего хорошего она не принесет.

Астропрогноз на 29 октября

Неблагоприятный день, который лучше потратить на кропотливую работу. Лучше всего перенести поход к мастеру на конец месяца — несколько дней большой роли не сыграют.

Астропрогноз на 30 октября

Окрашивание и тонирование пройдет удачно. Астрологи уверяют, что волосы будут меньше сечься и питаться позитивной энергией Луны.

Астропрогноз на 31 октября

Очень благоприятный день для любой фантазии. Сделайте то, чего давно хотели — успех гарантирован.