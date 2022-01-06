Карпати приваблюють українців цілий рік, але саме взимку погода ускладнює схід на вершини. Крім професійного екіпірування, потрібно мати величезний досвід, а також дотримуватися певних правил, які можуть урятувати життя.

ДСНС України дали кілька порад тим, хто має намір підкорити гори взимку.

Насамперед потрібно повідомити маршрут запланованої гірської подорожі рятувальникам та інформувати про нього близьких.

Також варто вибирати маршрут, ґрунтуючись на своїх вміннях та досвіді – дуже небезпечно вибирати складний шлях, якщо навичок у підкоренні вершин практично немає.

Весь процес потрібно ретельно планувати, щоб не опинитися у безвихідній ситуації. Варто бути готовим до гіршого – скласти список маршрутів та дій у разі надзвичайних ситуацій під час перебування у горах.

Можна сподіватися на допомогу рятувальників, але й із собою варто прихопити медичну аптечку та допоміжні пристрої для орієнтування на місцевості.

Їжа та вода – найцінніші ресурси під час подорожі. Взяти треба все з собою одразу.

Холод — найлютіший ворог електроніки. Варто підготувати зовнішній акумулятор для заряджання смартфона або GPS-навігатора.

Також перед подорожжю потрібно попередити близьких про заплановану дату повернення, а також зареєструвати свій маршрут, інформацію про супутники та дату подорожі до ДСНС України.

Серед іншого варто стежити за прогнозом погоди.

ДСНС також радить встановити мобільний додаток Порятунок в горах, за допомогою якого можна у разі надзвичайної ситуації передати свої координати рятувальникам.