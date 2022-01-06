Карпаты привлекают украинцев круглый год, но именно зимой погода усложняет восхождение на вершины. Помимо профессиональной экипировки, нужно иметь огромный опыт, а также придерживаться определенных правил, которые могут спасти жизнь.

ГСЧС Украины дала несколько советов тем, кто собирается покорить горы зимой.

В первую очередь, нужно сообщить маршрут запланированного горного путешествия спасателям и информировать о нем близких.

Также стоит выбирать маршрут, основываясь на своих умениях и опыте — очень опасно выбирать сложный путь, если навыков в покорении вершин практически нет.

Весь процесс нужно тщательно планировать, чтобы не оказаться в безвыходной ситуации. Стоит быть готовым к худшему — составить список маршрутов и действий в случае чрезвычайных ситуаций во время пребывания в горах.

Можно надеяться на помощь спасателей, но и с собой прихватить медицинскую аптечку и вспомогательные приспособления для ориентировки на местности.

Пища и вода — самые ценные ресурсы во время путешествия. Взять нужно все с собой сразу.

Холод — злейший враг электроники. Стоит подготовить внешний аккумулятор для подзарядки смартфона или GPS-навигатора.

Перед путешествием нужно предупредить близких о запланированной дате возвращения, а также зарегистрировать свой маршрут, информацию о спутниках и даты путешествия в ГСЧС Украины.

Среди прочего — стоит следить за прогнозом погоды.

ГСЧС также советует установить мобильное приложение Спасение в горах, с помощью которого можно в случае чрезвычайной ситуации передать свои координаты спасателям.