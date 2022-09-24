Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відпочинок

Wizz Air роздає 100 тис. безкоштовних квитків для українців: як отримати

24 Вересня 2022, 19:24
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Wizz Air роздає 100 тис. безкоштовних квитків для українців: як отримати
Джерело: Depositphotos

Угорська авіакомпанія Wizz Air надає українцям 100 тис. безкоштовних квитків для польотів Європою. Пропозиція дійсна з 15 вересня по 8 грудня 2022 року.

Для отримання безкоштовного авіаквитка необхідно мати закордонний паспорт, Сovid-сертифікат і банківську карту. Доступно 800 напрямків, які включають континентальну Європу, Велику Британію і Грузію. Про це йдеться на сайті Wizz Air.

Варто зазначити, що місця залишилися вже на менш популярні напрямки. Щоб побачити безкоштовні авіаквитки, необхідно ввести номер паспорта. Якщо на обраному маршруті немає доступних, значить вони закінчилися.

Зараз дивляться

Безкоштовні квитки можна замовити тільки на сайті.

Умови отримання безкоштовних квитків:

  • Наявність закордонного паспорта, Covid-сертифіката і банківської карти.
  • Необхідно вказати дані банківської карти, проте кошти списані з неї не будуть.
  • Безкоштовний тариф включає одну одиницю ручної поклажі, за інший багаж потрібно доплачувати.
  • Прибуття в аеропорт за три години до рейсу, оскільки документи проходитиvenm додаткову перевірку.
  • У дитини повинен бути проїзний документ чи свідоцтво про народження, його повинен супроводжувати дорослий з українським паспортом.
  • Перевозити тварин не можна, виняток – собака-поводир.
Читайте також:
Wizz Air роздає 100 тис. безкоштовних квитків для українців: як отриматиЧому в літак не варто одягати шорти: експеримент із сидінням

Теги
Wizz Air Авіаквитки
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь