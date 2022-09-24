Угорська авіакомпанія Wizz Air надає українцям 100 тис. безкоштовних квитків для польотів Європою. Пропозиція дійсна з 15 вересня по 8 грудня 2022 року.

Для отримання безкоштовного авіаквитка необхідно мати закордонний паспорт, Сovid-сертифікат і банківську карту. Доступно 800 напрямків, які включають континентальну Європу, Велику Британію і Грузію. Про це йдеться на сайті Wizz Air.

Варто зазначити, що місця залишилися вже на менш популярні напрямки. Щоб побачити безкоштовні авіаквитки, необхідно ввести номер паспорта. Якщо на обраному маршруті немає доступних, значить вони закінчилися.

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Безкоштовні квитки можна замовити тільки на сайті.

Умови отримання безкоштовних квитків: