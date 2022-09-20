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Чому в літак не варто одягати шорти: експеримент із сидінням

20 Вересня 2022, 16:16
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Чому в літак не варто одягати шорти: експеримент із сидінням
Джерело: Depositphotos

Співробітниця авіакомпанії Сюзанна розповіла, чому не варто одягати шорти та спідниці в літак, провівши експеримент у салоні.

У TikTok працівник авіакомпанії показала, як бере вушною паличкою зразки бактерій на сидінні та поміщає їх у чашку Петрі. Результат експерименту не потішить нікого.

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– Я хотіла побачити, наскільки насправді ці крісла брудні в літаку, тому я взяла на себе сміливість провести тест… Ось воно, сидіння в літаках жахливо брудні. Чому тільки на цьому сидінні так багато різних видів бактерій? Чому воно таке брудне? – сказала Сюзанна.

Жінка застерегла людей від носіння одягу, який може призвести до контакту шкіри з сидіннями, та закликала продезінфікувати їх, перш ніж сісти.

– Це просто змушує задуматися про всіх людей, які носять сорочки з рукавами, короткі шорти чи спідниці. Твоя шкіра торкається цих брудних сидінь. Почисти їх, перш ніж сісти, – сказала вона.

Варто зазначити, що в коментарях багато хто подякував Сюзанні за експеримент, зазначивши, що тепер можуть наочно побачити те, що і так знали.

Також висловилися й інші авіапрацівники, сказавши, що сидіння справді не чистять.

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Джерело
The Sun
Теги
Літаки Одяг
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