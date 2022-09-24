Венгерская авиакомпания Wizz Air предоставляет украинцам 100 тыс. бесплатных билетов для полетов по Европе. Предложение действительно с 15 сентября по 8 декабря 2022 года.

Для получения бесплатного авиабилета необходимо иметь загранпаспорт, Covid-сертификат и банковскую карту. Доступно 800 направлений, которые включают континентальную Европу, Великобританию и Грузию. Об этом говорится на сайте Wizz Air.

Стоит отметить, что места остались уже на менее популярные направления. Чтобы увидеть бесплатные авиабилеты, необходимо ввести номер паспорта. Если на выбранном маршруте нет доступных, значит они закончились.

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Бесплатные билеты можно заказать только на сайте.

Условия получения бесплатных билетов: