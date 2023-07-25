Португалія здатна закохати у себе навіть бувалого мандрівника – бурхливий океан, неймовірні заходи сонця та чарівна атмосфера не залишать байдужими нікого.

Ця країна приваблює туристів не лише золотими пляжами, а й затишними рибальськими селами, середньовічними фортецями та неймовірною природою. Цікаво, що, прогулюючись португальськими вуличками, можна відчути й атмосферу Франції або Іспанії. Разом із туристичною експерткою Юлією Жолтишевою ми розкажемо, куди краще їхати на відпочинок, де побувати та що подивитися у країні.

Пляжний відпочинок у Португалії

Пляжних зон на узбережжі Португалії безліч. Найпопулярніші пляжні курорти Португалії розташувалися у регіоні Алгарве. Його узбережжя простягається на майже 200 км на південь країни.

– Це одне з найпрекрасніших місць Європи, яке зачаровує з перших хвилин – просторі білі пляжі, зелені пагорби, апельсинові гаї та аромат квітучого мигдалю – справжній райський куточок. Та слід зауважити, що всі пляжі різнні. Є такі де можна засмагати й купатися, а є місця лише для серфінгу, – розповідає Юлія Жолтишева.

Пляж Praia Da Rocha

Його також називають Каліфорнією Європи. Відпочивати там полюбляють родинами, бо для дітей на пляжі є чимало розваг, а також неймовірні краєвиди – океан і скелі. Місцина буде до вподоби любителям нічних вечірок. Там є безліч барів і нічних клубів.

Пляж Praia da Dona Ana

А ось шанувальникам романтики варто побувати на цій локації. Там всюди скелі та білий пісок. Мальовничі пейзажі.

– Також будьте уважні з припливами та відпливами. Багато туристів під час відпливу заходять на віддалені ділянки пляжу, але як прибуває велика вода – вибратися звідти важкувато, – попереджає експертка.

Дістатися до провінції Алгарве нескладно – з Лісабону автобусом або потягом за 5 годин.

Селище Ешторіл

А ось за 15 кілометрів від Лісабона розташоване рибальське селище та один із найфешенебельніших курортів Лісабонської Рив’єри. Тут є все для комфортного й цікавого відпочинку: пляжі з білим піском, церкви, ресторани, магазини, найбільше казино.

– Саме сюди їдуть шанувальники пляжного відпочинку та вечірок. Пляж Тамариз – найкращий і найзнаменитіший на всьому узбережжі, – розповідає Юлія.

Дістатися до Ешторіла з Лісабона вкрай просто: достатньо скористатися прямою залізничною гілкою з аеропорту. Подорож займе близько 30 хвилин.

Архіпелаг Мадейра

Це чудова перлина в Атлантичному океані. Найбільший, зелений і густо заселений острів теж зветься Мадейра. Всі острови архіпелагу – вулканічні, й утворилися під час виверження майже шість тисячоліть тому. Візитна картка столиці Фуншала – його ринок Лаврадор, де можна поласувати будь-яким екзотичним фруктом.

До того ж, Фуншал є портовим містом, що не може не потішити любителів круїзів. Звідси можна розпочати свою морську подорож на борту до Європи.

– Місцеві називають Мадейру місцем нескінченої весни, бо там увесь час зелено. Острів вулканічного походження, на ньому практично немає пологих спусків до води. Більшість пляжів на острові – невеликі прибережні смуги, вкриті вулканічною галькою, – розповідає Жолтишева.

Потрапити на Мадейру можна літаком. До речі, українські туроператори мають готові тури з Праги, Будапешта, Катовіце та Варшави.

– Двічі на тиждень з Праги до 13 жовтня включно. Ціни на тиждень відпочинку стартують від €840 на 1 людину без харчування, а вартість туру у готелі Роналдо на 7 ночей – від €1200 на 1 людину зі сніданками, – додає експертка.

Азорські острови

Це архіпелаг посеред Атлантики, який складається із 9 островів. Він має вулканічне походження, тому рельєф на всіх островах гористий. Тут нерідко трапляються землетруси.

– Тільки тут ви зможете на власні очі побачити знайомі з дитинства “молочні ріки та кисільні береги”. Це диво природи розташовується в містечку Фурнаш, де б’ють гарячі гейзери, на яких місцеві аборигени готують кукурудзу. Також на берегах є сіро-блакитні лікувальні грязі, а мінеральні джерела мають унікальний смак. Там ви зможете скуштувати їжу, приготовлену у розігрітій землі, випити вина із острова Піку, – розповідає Юлія Жолтишева.

Якщо ви бажаєте побачити весь острів, обов’язково побувайте в Понта-Делгада. З висоти відкривається чудовий краєвид на океан, а саме містечко затишне та приємне.

На цих островах ви просто повинні себе балувати. Спробуйте місцеві делікатеси кракаш і каваку, та обов’язково завітайте до місцевих спа. Не думайте, що тут вам доведеться нудьгувати: кінні прогулянки, гольф, плавання з дельфінами, ананасні теплиці та дайвінг, – радить Жолтишева.

Потрапити на Азори можна літаком з пересадкою у Ліссабоні.

Екскурсійна Португалія. Де варто побувати?

Лісабон

Столиця Португалії розташована на пагорбах, що ведуть до Атлантичного узбережжя та до затоки Тахо. Саме ж місто відоме старовинною забудовою: Тріумфальною аркою Руа Аугуста та замком святого Георгія, а ще – низкою різних фортець, соборів та монастирів.

– Лісабон – у перекладі означає “улюблена бухта”. Наприкінці XVIII ст. це місто зруйнував землетрус, а вже до середини ХІХ ст. його відбудували так, що мільйони туристів мріють хоч раз у житті побачити це місто. До того ж, воно славиться панорамами з різнобарвною старовинною забудовою, укритою дахами цегляного кольору, над якими видніється Атлантичний океан, – розповідає експертка з туризму.

А найбільш романтичне місце поблизу Лісабона – природний парк Сінтра. Це такий собі курортний район із готелями, палацами та замками посеред гір на океанічному узбережжі. Варто також побувати “на краю землі” – мис Кабу-да-Рока є найзахіднішою точкою величезного євразійського континенту. Далі – Європа та Північна Америка.

А ще обов’язково покатайтеся на відомому трамвайчику №28. Проїхавшись ним, ви побачите майже всі визначні пам’ятки центральної і найстарішої частини міста – району Алфама.

Порту

Це друге за величиною та кількістю населення місто у Португалії. Водночас, це батьківщина портвейну і місце, відоме як гастрономічний рай, що пропонує туристам понад півтори тисячі закладів, де можна поїсти.

– Порту входить до списку найдавніших міст на території Європи. Раніше місто було столицею Португалії, а в наші дні його називають столицею портвейну. Сюди приїжджають скуштувати найсмачнішого у світі вина. Також Порту славиться чистотою вулиць, тож, відвідавши його, складається враження, що місто “відокремлене” від усієї Португалії, – розповідає Юлія.

Окрім гастрономічного розмаїття, Порту пропонує відпочинок на будь-який смак. Можна побувати у музеї футбольного клубу Порту або піднятися на міст Аррабіда, з якого відкривається вид на місто та океан.

Коли краще їхати у Португалію і що для того необхідно мати

Офіційно сезон у Португалії стартує з 15 червня і триває до 15 вересня. Та туристи їдуть до країни ще з середини травня і відпочивають до кінця вересня. Купальний сезон відкриває Мадейра. Найсміливіші плавають там з кінця квітня до грудня. А ось кататися на серфах можна цілий рік.

Умови в’їзду для українців прості – треба мати лише дійсний біометричний закордонний паспорт.