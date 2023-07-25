Португалия способна влюбить в себя даже бывалого путешественника — бурный океан, невероятные закаты и волшебная атмосфера не оставят равнодушными никого.

Эта страна привлекает туристов не только золотыми пляжами, но и уютными рыбацкими деревнями, средневековыми крепостями и невероятной природой. Интересно, что прогуливаясь португальскими улочками, можно почувствовать и атмосферу Франции или Испании. Вместе с туристическим экспертом Юлией Желтышевой мы расскажем куда лучше ехать на отдых, где побывать и что посмотреть в стране.

Пляжный отдых в Португалии

Пляжных зон на побережье Португалии множество. Самые популярные пляжные курорты Португалии расположились в регионе Алгарве. Его побережье тянется на почти 200 км на юг страны.

— Это одно из самых прекрасных мест Европы, которое очаровывает с первых минут — просторные белые пляжи, зеленые холмы, апельсиновые рощи и аромат цветущего миндаля — настоящий райский уголок. Но стоит заметить, что все пляжи разные. Есть такие где можно загорать и купаться, а есть места только для серфинга, — рассказывает Юлия Желтышева.

Пляж Praia Da Rocha

Его также называют Калифорнией Европы. Отдыхать там любят с семьями, потому что для детей на пляже есть немало развлечений, а также невероятные виды — океан и скалы. Местность придется по душе любителям ночных вечеринок. Там есть множество баров и ночных клубов.

Пляж Praia da Dona Ana

А вот поклонникам романтики стоит побывать на этой локации. Там повсюду скалы и белый песок. Живописные пейзажи.

— Также будьте внимательны с приливами и отливами. Многие туристы во время отлива забираются на отдаленные участки пляжа, но после того, как приходит большая вода — выбраться оттуда сложновато, — предупреждает эксперт.

Добраться до провинции Алгарве просто — из Лиссабона автобусом или поездом за 5 часов.

Поселок Эшторил

А вот в 15 километрах от Лиссабона расположен рыбацкий поселок и один из самых фешенебельных курортов Лиссабонской Ривьеры. Здесь есть все для комфортного и интересного отдыха: пляжи с белым песком, церкви, рестораны, магазины, самое большое казино.

— Именно сюда едут поклонники пляжного отдыха и вечеринок. Пляж Тамариз — самый лучший и самый знаменитый на всем побережье, — рассказывает Юлия.

Добраться до Эшторила из Лиссабона крайне просто: достаточно воспользоваться прямой железнодорожной веткой из аэропорта. Путешествие займет около 30 минут.

Архипелаг Мадейра

Это великолепная жемчужина в Атлантическом океане. Самый большой, зеленый и густо заселенный остров тоже зовется Мадейра. Все острова архипелага — вулканические, и образовались во время извержения почти шесть тысячелетий назад. Визитная карточка столицы Фуншала — его рынок Лаврадор, где можно полакомиться любым экзотическим фруктом.

К тому же, Фуншал является портовым городом, что не может не порадовать любителей круизов. Отсюда можно начать свое морское путешествие на борту в Европу.

— Местные называют Мадейру местом бесконечной весны, потому что там все время зелено. Остров вулканического происхождения, на нем практически нет пологих спусков к воде. Большинство пляжей на острове — небольшие прибрежные полосы, покрытые вулканической галькой, — рассказывает Желтышева.

Попасть на Мадейру можно самолетом. Кстати, у украинских туроператоров есть готовые туры из Праги, Будапешта, Катовице и Варшавы.

— Дважды в неделю из Праги до 13 октября включительно. Цены на неделю отдыха стартуют от €840 на 1 человека без питания, а стоимость тура в отель Роналдо на 7 ночей – от €1200 на 1 человека с завтраками, — добавляет эксперт.

Азорские острова

Это архипелаг посреди Атлантики, который состоит из 9 островов. Он имеет вулканическое происхождение, поэтому рельеф на всех островах гористый. Здесь нередко случаются землетрясения.

— Только здесь вы сможете воочию увидеть знакомые с детства “молочные реки и кисельные берега”. Это чудо природы находится в городке Фурнаш, где бьют горячие гейзеры, на которых аборигены готовят кукурузу. Также на берегах есть серо-голубые лечебные грязи, а минеральные источники имеют уникальный вкус. Там вы сможете попробовать еду, приготовленную в разогретой земле, выпить вина с острова Пику — рассказывает Юлия Желтышева.

Если вы хотите увидеть весь остров, обязательно побывайте в Понта-Делгада. С высоты открывается прекрасный вид на океан, а сам городок уютный и приятный.

— На этих островах вы просто должны себя баловать. Попробуйте местные деликатесы кракаш и каваку, и обязательно посетите местные спа. Не думайте, что здесь вам придется скучать: конные прогулки, гольф, плавание с дельфинами, ананасные теплицы и дайвинг — советует Юлия Желтышева.

А попасть на Азоры можно самолетом с пересадкой в Лиссабоне.

Экскурсионная Португалия. Где стоит побывать?

Лиссабон

Столица Португалии, которая расположена на холмах, ведущих к Атлантическому побережью и к заливу Тахо. Сам же город известен старинной застройкой: Триумфальной аркой Руа Аугуста и замком святого Георгия, а еще рядом различных крепостей, соборов и монастырей.

— Лиссабон — в переводе означает “любимая бухта”. В конце XVIII в. этот город разрушило землетрясение, а уже к середине ХІХ в. его отстроили так, что миллионы туристов мечтают хоть раз в жизни увидеть этот город. К тому же, он славится панорамами с разноцветной старинной застройкой, укрытой крышами кирпичного цвета, над которой виднеется Атлантический океан, — рассказывает эксперт по туризму.

А самое романтическое место вблизи Лиссабона — природный парк Синтра. Это некий курортный район с отелями, дворцами и замками посреди гор на океаническом побережье. Стоит также побывать “на краю земли” — мыс Кабу-да-Рока является самой западной точкой огромного евразийского континента. Далее — Европа и Северная Америка.

А еще обязательно покатайтесь на известном трамвайчике №28. Проехавшись на нем, вы увидите почти все достопримечательности центральной и самой старой части города — района Алфама.

Порту

Это второй по величине и количеству населения город в Португалии. А также родина портвейна и известен как гастрономический рай, что предлагает туристам более полутора тысяч заведений, где можно поесть.

— Порту входит в список древнейших городов на территории Европы. Ранее город был столицей Португалии, а в наши дни его называют столицей портвейна. Сюда приезжают попробовать самое вкусное в мире вино. Также Порту славится чистотой улиц и, посетив его, создается впечатление, что город “отделен” от всей Португалии, — говорит Юлия.

Кроме гастрономического разнообразия, Порту предлагает отдых на любой вкус. Можно побывать в музее футбольного клуба Порту или подняться на мост Аррабида, с которого открывается вид на город и океан.

Когда лучше ехать в Португалию и что для этого необходимо

Официально сезон в Португалии стартует с 15 июня и длится до 15 сентября. Но туристы едут в страну еще с середины мая и отдыхают до конца сентября. Купальный сезон открывает Мадейра. Самые смелые плавают там с конца апреля до декабря. А вот кататься на серфах можно круглый год

Условия въезда для украинцев просты — нужен только действительный биометрический загранпаспорт.