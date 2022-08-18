Во время военного положения украинцы могут свободно передвигаться по стране и путешествовать.

Однако категорически запрещено посещать определенные участки территорий. Среди них, в частности, леса и зеленые зоны.

О запрете посещения лесов во время военного положения — читайте в нашем материале.

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Где запрещено отдыхать

Лето — сезон шашлыков и активного отдыха на природе. Из-за полномасштабной войны в Украине ввели запрет на прогулки и посещение лесов, зеленых зон, горных маршрутов и водоемов.

В каждой области действуют свои, индивидуальные ограничения. Однако существуют и общие запреты:

запрещено посещать зоны активных боевых действий и временно оккупированные территории (восточные и южные области Украины);

запрещено отдыхать в прифронтовых зонах на востоке Украины;

массовые мероприятия — фестивали, концерты;

сплавы, походы, прогулки или экскурсии по маршрутам возле критической инфраструктуры, военных и стратегических объектов любого региона Украины;

Украины; нельзя посетить туристические точки у границ с Беларусью или Россией.

Также в различных областях действуют запреты на посещение водоемов и лесов.

Кроме того, не стоит активно отдыхать на природе на территориях областей, которые были под оккупацией — Киевская, Черниговская, Сумская, часть Житомирской.

Что касается именно лесов, то их запрещено посещать в:

Киевской;

Черкасской:

Полтавской;

Волынской (область граничит с белорусской границей);

Винницкой (можно посещать транзитные тропинки);

Харьковской;

Сумской.

Также на территорию леса запрещен въезд для транспортных средств и другой техники. Исключением является транспорт ВСУ и других военных формирований, а также коммунальная техника.

Кроме того, во Львовской и Ивано-Франковской области посещать леса можно, однако запрещено въезжать в них на легковых авто, если массив не проходит транзитный путь.

На Тернопольщине можно посещать водоемы и леса, однако не жечь в них костры.

Стоит отметить, что в каждой области за безопасность отвечают прежде всего военная администрация, а также местные власти, ГСЧС, полиция и военные. Поэтому именно к ним стоит обращаться, чтобы уточнить – безопасно ли отдыхать и посещать зеленые зоны в том или ином регионе.

Запретили посещение лесов, в первую очередь, из-за возможного минирования зеленых зон и другой враждебной опасности.

Ответственность за посещение леса

Если же человек все же нарушил запрет и пошел в лес, например, пожарить шашлык, его могут привлечь к административной ответственности.

Ст. 77 КУоАП устанавливает ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в лесах, поэтому на нарушителей, которые разводят костер в лесу, ждет штраф в размере от 1 530 до 4 250 грн, а для должностных лиц — от 4 250 до 15 300 грн.

Если работники государственной лесной охраны поймают вас за прогулкой по лесу, они сделают предупреждение и попросят покинуть территорию.

Где можно пожарить шашлык

Несмотря на запрет посещения лесов и разжигания костров, украинцам хочется отдохнуть на природе. Чтобы сделать это легально, стоит поискать в интернете зоны, кемпинги и палаточные места для отдыха с шашлыком.

Если вы или ваши друзья имеете частный дом, устройте пикник во дворе. Там и запретов на розжиг костра нет, и можно спокойно и весело отдыхать.

Еще вариант — приготовить еду дома и выйти отдыхать в безопасную зеленую зону вашего города.