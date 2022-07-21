У будинку сім’ї Віто Корлеоне із Хрещеного батька тепер може пожити кожен охочий. Він розташований у Статен-Айленді (Нью-Йорк), вартість ночі – $50.

Пропозиція зупинитися в будинку з культової кримінальної саги з’явилася на сайті для пошуку житла Airbnb.

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Згідно з умовами бронювання, компанія до п’яти осіб зможе мати доступ в особняк протягом серпня, забронювавши його на 30 днів і заплативши лише $50 за ніч. Бронювання стане доступним 27 липня о 20.00.

Гості матимуть доступ до всіх приміщень – п’яти спалень, семи ванних кімнат, басейну із солоною водою, пабу в підвалі, тренажерної зали та ігрової кімнати.

Сам дім побудований в 1930 році, його площа – 6 248 кв.м. Саме в ньому знімалася перша сцена першого фільму трилогії, в якій Віто Корлеоне у виконанні Марлона Брандо приймає гостей під час весілля своєї доньки Конні. І саме тут він помирає.