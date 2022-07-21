В доме семьи Вито Корлеоне из Крестного отца теперь может пожить любой желающий. Он расположен в Статен-Айленд (Нью-Йорк), стоимость ночи — $50.

Предложение остановится в доме из культовой криминальной саги появилось на сайте для поиска жилья Airbnb.

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Согласно условиям бронирования, компания до пяти человек сможет иметь доступ в особняк в течение всего августа, забронировав его на 30 дней и заплатив всего $50 за ночь. Бронирование станет доступным 27 июля в 20.00.

Гости будут иметь доступ ко всем помещениям — пять спален, сем ванных комнат, бассейн с соленой водой, паб в подвале, тренажерный зал и игровая комната.

Сам дом построен в 1930 году, его площадь — 6 248 кв.м. Именно в нем снималась самая первая сцена первого фильма трилогии, в которой Вито Корлеоне в исполнении Марлона Брандо принимает гостей во время свадьбы своей дочери Конни. И именно здесь он умирает.