Председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук рассказала о зимнем туризме в области и о туристическом бизнесе на Прикарпатье.

Говорит, туризм в их регионе очень важен, поскольку это поступление в местные бюджеты. Отмечает, свои коррективы внес Covid-19, соответственно война тоже. Об этом Онищук рассказала в эфире телемарафона Единые новости.

— У нас достаточно большое количество туристов. Это связано с войной – внутренний туризм. Наша область приняла 170 тыс. ВПЛ, кроме тех, кто зарегистрирован у нас, приезжают и другие внутренние туристы из других областей… Если анализировать по цифрам и поступлениям, то можем говорить только о росте, — отметила Светлана.

Добавляет, в 2022 году у них вырос туристический сбор – более 17 млн грн, что на 74% больше, чем в 2021 году.

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— Это связано с тем, что увеличилось количество людей, приезжающих к нам в Ивано-Франковскую область. Это и Карпаты, и известные всем горнолыжные курорты Буковель, Яремче, Верховинщина, Косовщина. В последних двух летом мы могли наблюдать большое количество людей, в прошлые годы такого количества не было… Также увеличились налоговые поступления, — сказала Онищук.

Отмечает, по показателям роста налоговых поступлений за девять месяцев 2022 года Прикарпатье занимает второе место в Украине — 136 млн грн против почти 104 млн грн того же периода за 2021 год.