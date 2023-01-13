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Все показатели пошли вверх: как изменился зимний туризм на Прикарпатье во время войны

13 января 2023, 16:47
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Карпаты
Источник: Pexels

Председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук рассказала о зимнем туризме в области и о туристическом бизнесе на Прикарпатье.

Говорит, туризм в их регионе очень важен, поскольку это поступление в местные бюджеты. Отмечает, свои коррективы внес Covid-19, соответственно война тоже. Об этом Онищук рассказала в эфире телемарафона Единые новости.

— У нас достаточно большое количество туристов. Это связано с войной – внутренний туризм. Наша область приняла 170 тыс. ВПЛ, кроме тех, кто зарегистрирован у нас, приезжают и другие внутренние туристы из других областей… Если анализировать по цифрам и поступлениям, то можем говорить только о росте, — отметила Светлана.

Добавляет, в 2022 году у них вырос туристический сбор – более 17 млн грн, что на 74% больше, чем в 2021 году.

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— Это связано с тем, что увеличилось количество людей, приезжающих к нам в Ивано-Франковскую область. Это и Карпаты, и известные всем горнолыжные курорты Буковель, Яремче, Верховинщина, Косовщина. В последних двух летом мы могли наблюдать большое количество людей, в прошлые годы такого количества не было… Также увеличились налоговые поступления, — сказала Онищук.

Отмечает, по показателям роста налоговых поступлений за девять месяцев 2022 года Прикарпатье занимает второе место в Украине — 136 млн грн против почти 104 млн грн того же периода за 2021 год.

— Мы тыловая область. От надежного тыла зависит ситуация на передовой, поэтому нам нужно максимально работать. Поскольку область туристическая, нам важна поддержка соответствующего бизнеса. У нас есть программы области, комплексные, отвечающие за развитие туристической сферы на Прикарпатье. Также наша область приняла большую долю релокированного бизнеса – 70 крупных предприятий, в которые трудоустраиваются и местные жители, – рассказала Онищук.

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Теги
Івано-Франківська область Прикарпатье Туризм
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