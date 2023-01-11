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Туристам доведеться платити за в’їзд до Таїланду: коли та скільки

11 Січня 2023, 14:09
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Таиланд
Джерело: Unsplash

Таїланд почне стягувати з туристів збір при в’їзді до країни. Планується це робити вже із червня.

За словами міністра туризму і спорту Піпата Ратчакітпракарна, влада планує почати стягувати збір у розмірі 300 бат ($9). Про це пише Bangkok Post. Збір не поширюватиметься на іноземців, які мають дозвіл на роботу та прикордонні перепустки.

Зібрані гроші будуть використані для підтримки відвідувачів, які постраждали в аваріях, а також для розвитку туристичних напрямків.

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Міністр туризму також додав, що цього року на Таїланд чекає близько 25 млн туристів порівняно з 11,8 млн у 2022 році.

Крім того, політик поділився прогнозами, що у 2023 році витрати на туризм досягнуть не менше 2,38 трлн бат (понад $60 млрд).

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