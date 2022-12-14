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Туреччина вводить податок на проживання: що зміниться для туристів

14 Грудня 2022, 16:54
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Отель
Джерело: Depositphotos

З 1 січня 2023 року Туреччина вводить в силу податок на послуги з ночівлі в готелях, мотелях і базах відпочинку. Спочатку його планували ввести ще 1 квітня 2020 року, проте відкладали через пандемію Covid-19.

Об’єктом податку є послуга нічлігу, яку надають у готелях, мотелях, дачних селищах, пансіонатах, апарт-готелях, гостьових будинках, кемпінгах, шале та гірських будинках. Про це пише Bloomberg HT.

Ставка податку на проживання встановлена в розмірі 2%. Він буде обчислюватися з суми, сплаченої за проживання без урахування ПДВ.

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Варто зазначити, що від оподаткування звільняються послуги, які надаються студентам у гуртожитках, хостелах та таборах.

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