Таиланд начнет взимать с туристов сбор при въезде в страну. Планируется это делать уже с июня.

По словам министра туризма и спорта Пипата Ратчакитпракарна, власти планируют начать взимать сбор в размере 300 бат ($9). Об этом пишет Bangkok Post. Он не будет распространяться на иностранцев, у которых есть разрешение на работу и пограничные пропуска.

Собранные деньги будут использованы для поддержки посетителей, пострадавших в авариях, а также для развития туристических направлений.

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Министр туризма также добавил, что в этом году Таиланд ожидает около 25 млн туристов по сравнению с 11,8 млн в 2022-м.

Кроме того, политик поделился прогнозами, что в 2023 году расходы на туризм достигнут не менее 2,38 трлн бат (более $60 млрд).