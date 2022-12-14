С 1 января 2023 года Турция вводит в силу налог на услуги по ночевке в гостиницах, мотелях и базах отдыха. Изначально его планировали ввести еще 1 апреля 2020 года, однако откладывали из-за пандемии Covid-19.

Объектом налога на проживание является услуга ночлега, которую предоставляют в отелях, мотелях, дачных поселках, пансионатах, апарт-отелях, гостевых домах, кемпингах, шале и горных домах. Об этом пишет Bloomberg HT.

Ставка налога на проживание установлена ​​в размере 2%. Он будет исчисляться с суммы, уплаченной за проживание без учета НДС.

Сейчас смотрят

Стоит отметить, что от налогообложения освобождаются услуги, которые предоставляются студентам в общежитиях, хостелах и лагерях.