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Створений Лебедєвим. Одеса хоче відмовитися від туристичного символу

13 Липня 2022, 16:13
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Створений Лебедєвим. Одеса хоче відмовитися від туристичного символу
Джерело: Depositphotos

В Одесі пропонують відмовитися від туристичного логотипу міста – якоря-серця. Його використовували близько 10 років.

Дизайн якоря-серця належить студії дизайнера із РФ Артемію Лебедєву, який підтримує повномасштабну війну в Україні.

Змінити логотип пропонує депутат Одеської міської ради Олександра Ковальчук, про що вона написала в Facebook. До посту політик прикріпила фото Лебедєва на даху захопленого російськими окупантами Запорізької АЕС.

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Ковальчук наголосила, що цей символ відіграв важливу роль і став частиною візуальної модернізації бренду міста. Проте сьогодні за такий логотип соромно.

– За цю айдентику мені не було соромно. До сьогоднішнього дня. На жаль. Я не думаю, що це питання слід вирішувати негайно, але вирішити його доведеться. Бренд, візуальний стиль, айдентика українського міста не можуть бути розроблені російськими дизайнерами. Будь-якими. А тим більше бути пов’язаним із таким порожнім покидьком, – наголосила Олександра.

Вона додала, що дизайн – частина культурної політики, а такий символ – культурний маркер, який говорить про ідентичність.

– Це як милуватися своїм портретом пензля людини, яка щодня ґвалтує твою доньку, – зазначила Ковальчук.

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