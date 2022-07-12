Олексій Матвєєв запропонував замінити пам’ятник російській імператриці Катерині II в Одесі на пам’ятник американському порноактору Біллі Геррінгтону.

Петиція на сайті президента вже набрала понад 25 тисяч голосів, і тепер її має розглянути Володимир Зеленський.

– Катерина II є контроверсійною історичною фігурою, яка своїми діями завдала великої шкоди українській державності та культурі. Сам факт встановлення цієї пам’ятки був страшною помилкою, і щодня її подальшого існування сигналізує про те, що Одеса перебуває у зоні російського культурного впливу. Настав час це змінити. Пропонується проєкт пам’ятнику, де актор Біллі Геррінгтон сидітиме за барною стійкою з пляшкою пива.

На думку автора петиції, заміна пам’ятника не тільки буде сигналом про відмову від російської спадщини та підтримку ЛГБТ-спільноти, а й вкотре нагадає про те, що Одеса має свою культуру і почуття гумору.

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Хто такий Біллі Геррінгтон

Біллі Геррінгтон – актор і модель, який прославився завдяки зйомках у порнофільмах 1990-х років. Був одним із персонажів субкультури гачімучі. Загинув у ДТП у 2018 році.