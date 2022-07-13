В Одессе предлагают отказаться от туристического логотипа города — якоря-сердца. Его использовали около 10 лет.

Дизайн якоря-сердца принадлежит студии дизайнера из РФ Артемию Лебедеву, который поддерживает полномасштабную войну в Украине.

Изменить логотип предлагает депутат Одесского городского совета Александра Ковальчук, о чем она написала в Facebook. К посту политик прикрепила фото Лебедева на крыше захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС.

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Ковальчук отметила, что этот символ сыграл немаловажную роль и стал частью визуальной модернизации бренда города. Однако сегодня за такой логотип стыдно.

— За эту айдентику мне не было стыдно. До сегодняшнего дня. К сожалению. Я не думаю, что этот вопрос следует решать немедленно, но решить его придется. Бренд, визуальный стиль, айдентика украинского города не могут быть разработаны российскими дизайнерами. Любыми. А тем более быть связанным с таким пустым отбросом, — подчеркнула Александра.

Она добавила, что дизайн — часть культурной политики, а такой символ — культурный маркер, который говорит об идентичности.