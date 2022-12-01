Нью-Йорк виявився найдорожчим мегаполісом у світі у 2022 році. Місто посунуло Сінгапур на другу сходинку на тлі підвищення цін.

Так, рейтинг складало видання Economist Intelligence Unit. Минулого року експерти віддали перше місце Тель-Авіву – тепер ізраїльське місто спустилося на третє місце.

Примітно, що Москва і Санкт-Петербург у РФ піднялися в рейтингу на 88 позицій – все через санкції та високі ціни на нафту.

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Щодо Сінгапуру, то його позиція викликала здивування у аналітиків. Адже воно було другим найдорожчим містом у 2021 році й було №1 протягом восьми з останніх десяти років.

Що стосується Великої Британії, то її міста різко спустилися в рейтингу – Лондон посів 28-е місце, хоч у 2021 році посідав 17-й рядок. Едінбург – 46-й з 27-го, а Манчестер зайняв 73-тє замість 41-го.

Світова інфляція виникла на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ціни на газ та електроенергію в західноєвропейських містах були на 29% вищими. Це майже втричі вище, ніж у середньому у всьому світі – на 11%, оскільки регіон щосили намагався знайти альтернативу російській енергії.

Аналітики стверджують, що ціни не надто піднялися на товари та послуги для відпочинку.

– Це може відбивати нижчий попит, оскільки споживачі зосередили свої витрати на предметах першої необхідності, – заявили в EIU.

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