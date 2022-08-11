Генеральний директор ірландської авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі заявив, що ера дешевих квитків по €10 закінчилася.

Причина – стрімке зростання вартості палива. Середня вартість квитків зросте приблизно з €40 у минулому році до €50 протягом наступних п’яти років.

– Немає сумніву, що на нижньому рівні ринку наші справді дешеві рекламні тарифи – тарифи в євро, тарифи за €0,99, навіть тарифи за €9,99. Я думаю, ви не побачите таких цін протягом наступних кількох років, – заявив О’Лірі.

Він упевнений, що люди продовжать літати літаками, незважаючи на зростання вартості життя.

Зараз дивляться

Оскільки в останні десятиліття вартість авіаквитків стала дешевшою, кількість рейсів збільшилася, все більше людей здійснюють короткі перельоти за кордон.

Такі авіакомпанії, як Ryanair, Easyjet, Vueling та Wizz Air були конкурентами в надання недорогих послуг.