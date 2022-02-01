Ірландська авіакомпанія Ryanair влаштувала розпродаж квитків з України за €5 в один кінець.

Полетіти за таку ціну в Європу можна зі Львова або Одеси. У вартість найдешевших квитків входить лише маленька одиниця ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів.

Розпродаж триватиме до 16 лютого, а подорож потрібно здійснити з 1 до 28 лютого 2022 року. Придбати квитки можна на офіційному сайті Ryanair.

Куди можна полетіти зі Львова

Болонья (Італія) – €4,99

Вроцлав (Польща) €4,99

Дюссельдорф-Веце (Німеччина) – €4,99

Манчестер (Об’єднане Королівств) – €4,99

Меммінген (Німеччина) – €4,99

Познань (Польща) – €4,99

Піза (Італія) – €4,99

Рига (Латвія) – €4,99

Варшава Модлін (Польща) – €7,99

Венеція-Тревізо (Італія) – €7,99

Каунас (Литва) – €7,99

Неаполь (Італія) – €7,99

Рим Ф’юмічіно (Італія) – €7,99

Будапешт (Угорщина) – €9,74

Краків (Польща) – €9,99

Мілан-Бергамо (Італія) – €9,99

Лондон-Станстед (Об’єднане Королівство) – €12,99

Куди можна полетіти з Одеси

Болонья (Італія) – €4,99

Гданськ (Польща) – €4,99

Катовіце (Польща) – €4,99

Краків (Польща) – €4,99

Познань (Польща) – €4,99

Рим Ф’юмічіно (Італія) – €4,99

Вроцлав (Польща) – €7,99

Дюссельдорф-Веце (Німеччина) – €7,99

Мілан-Бергамо (Італія) – €7,99

Будапешт (Угорщина) – €11,74

Берлін-Бранденбург (Німеччина) – €16,99 €

Раніше ми писали, що Ryanair запускає 13 нових маршрутів із чотирьох міст України в літньому розкладі 2022 року. Відтак нові рейси відкриють із березня 2022 року з аеропортів Києва, Львова, Одеси та Херсона.

Оновлений розклад лоукостер називає наймасштабнішим. Він містить 90 маршрутів із загальною частотою польотів понад 230 разів на тиждень.