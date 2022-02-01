Ірландська авіакомпанія Ryanair влаштувала розпродаж квитків з України за €5 в один кінець.
Полетіти за таку ціну в Європу можна зі Львова або Одеси. У вартість найдешевших квитків входить лише маленька одиниця ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів.
Розпродаж триватиме до 16 лютого, а подорож потрібно здійснити з 1 до 28 лютого 2022 року. Придбати квитки можна на офіційному сайті Ryanair.
Куди можна полетіти зі Львова
- Болонья (Італія) – €4,99
- Вроцлав (Польща) €4,99
- Дюссельдорф-Веце (Німеччина) – €4,99
- Манчестер (Об’єднане Королівств) – €4,99
- Меммінген (Німеччина) – €4,99
- Познань (Польща) – €4,99
- Піза (Італія) – €4,99
- Рига (Латвія) – €4,99
- Варшава Модлін (Польща) – €7,99
- Венеція-Тревізо (Італія) – €7,99
- Каунас (Литва) – €7,99
- Неаполь (Італія) – €7,99
- Рим Ф’юмічіно (Італія) – €7,99
- Будапешт (Угорщина) – €9,74
- Краків (Польща) – €9,99
- Мілан-Бергамо (Італія) – €9,99
- Лондон-Станстед (Об’єднане Королівство) – €12,99
Куди можна полетіти з Одеси
- Болонья (Італія) – €4,99
- Гданськ (Польща) – €4,99
- Катовіце (Польща) – €4,99
- Краків (Польща) – €4,99
- Познань (Польща) – €4,99
- Рим Ф’юмічіно (Італія) – €4,99
- Вроцлав (Польща) – €7,99
- Дюссельдорф-Веце (Німеччина) – €7,99
- Мілан-Бергамо (Італія) – €7,99
- Будапешт (Угорщина) – €11,74
- Берлін-Бранденбург (Німеччина) – €16,99 €
Раніше ми писали, що Ryanair запускає 13 нових маршрутів із чотирьох міст України в літньому розкладі 2022 року. Відтак нові рейси відкриють із березня 2022 року з аеропортів Києва, Львова, Одеси та Херсона.
Оновлений розклад лоукостер називає наймасштабнішим. Він містить 90 маршрутів із загальною частотою польотів понад 230 разів на тиждень.