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Ryanair продає квитки з України за €5: куди можна полетіти

1 Лютого 2022, 16:07
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
літак, Ryanair
Джерело: Depositphotos

Ірландська авіакомпанія Ryanair влаштувала розпродаж квитків з України за €5 в один кінець.

Полетіти за таку ціну в Європу можна зі Львова або Одеси. У вартість найдешевших квитків входить лише маленька одиниця ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів.

Розпродаж триватиме до 16 лютого, а подорож потрібно здійснити з 1 до 28 лютого 2022 року. Придбати квитки можна на офіційному сайті Ryanair.

Куди можна полетіти зі Львова

  • Болонья (Італія) – €4,99
  • Вроцлав (Польща) €4,99
  • Дюссельдорф-Веце (Німеччина) – €4,99
  • Манчестер (Об’єднане Королівств) – €4,99
  • Меммінген (Німеччина) – €4,99
  • Познань (Польща) – €4,99
  • Піза (Італія) – €4,99
  • Рига (Латвія) – €4,99
  • Варшава Модлін (Польща) – €7,99
  • Венеція-Тревізо (Італія) – €7,99
  • Каунас (Литва) – €7,99
  • Неаполь (Італія) – €7,99
  • Рим Ф’юмічіно (Італія) – €7,99
  • Будапешт (Угорщина) – €9,74
  • Краків (Польща) – €9,99
  • Мілан-Бергамо (Італія) – €9,99
  • Лондон-Станстед (Об’єднане Королівство) – €12,99

Куди можна полетіти з Одеси

  • Болонья (Італія) – €4,99
  • Гданськ (Польща) – €4,99
  • Катовіце (Польща) – €4,99
  • Краків (Польща) – €4,99
  • Познань (Польща) – €4,99
  • Рим Ф’юмічіно (Італія) – €4,99
  • Вроцлав (Польща) – €7,99
  • Дюссельдорф-Веце (Німеччина) – €7,99
  • Мілан-Бергамо (Італія) – €7,99
  • Будапешт (Угорщина) – €11,74
  • Берлін-Бранденбург (Німеччина) – €16,99 €

Раніше ми писали, що Ryanair запускає 13 нових маршрутів із чотирьох міст України в літньому розкладі 2022 року. Відтак нові рейси відкриють із березня 2022 року з аеропортів Києва, Львова, Одеси та Херсона.

Оновлений розклад лоукостер називає наймасштабнішим. Він містить 90 маршрутів із загальною частотою польотів понад 230 разів на тиждень.

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Теги
Ryanair , подорож
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