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Ryanair продает билеты из Украины за €5: куда можно полететь

1 февраля 2022, 16:07
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
літак, Ryanair
Источник: Depositphotos

Ирландская авиакомпания Ryanair устроила распродажу билетов из Украины за €5 в один конец.

Полететь за такую ​​цену в Европу можно из Львова или Одессы. В стоимость дешевых билетов входит лишь маленькая единица ручной клади размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов.

Распродажа будет длиться до 16 февраля, а путешествие нужно совершить с 1 по 28 февраля 2022 года. Купить билеты можно на официальном сайте Ryanair.

Куда можно полететь из Львова

  • Болонья (Италия) – €4,99
  • Вроцлав (Польша) €4,99
  • Дюссельдорф-Веце (Германия) — €4,99
  • Манчестер (Великобритания) — €4,99
  • Мемминген (Германия) – €4,99
  • Познань (Польша) – €4,99
  • Пиза (Италия) – €4,99
  • Рига (Латвия) – €4,99
  • Варшава Модлин (Польша) – €7,99
  • Венеция-Тревизо (Италия) – €7,99
  • Каунас (Литва) – €7,99
  • Неаполь (Италия) – €7,99
  • Рим Фьюмичино (Италия) – €7,99
  • Будапешт (Венгрия) – €9,74
  • Краков (Польша) – €9,99
  • Милан-Бергамо (Италия) – €9,99
  • Лондон-Станстед (Великобритания) — €12,99

Куда можно полететь из Одессы

  • Болонья (Италия) – €4,99
  • Гданьск (Польша) — €4,99
  • Катовице (Польша) – €4,99
  • Краков (Польша) — €4,99
  • Познань (Польша) – €4,99
  • Рим Фьюмичино (Италия) – €4,99
  • Вроцлав (Польша) – €7,99
  • Дюссельдорф-Веце (Германия) — €7,99
  • Милан-Бергамо (Италия) – €7,99
  • Будапешт (Венгрия) – €11,74
  • Берлин-Бранденбург (Германия) – €16,99 €

Ранее мы писали, что Ryanair запускает 13 новых маршрутов из четырех городов Украины в летнем расписании 2022 года. Следовательно, новые рейсы откроют с марта 2022 года из аэропортов Киева, Львова, Одессы и Херсона.

Обновленное расписание лоукостер называет самым масштабным. Он включает 90 маршрутов с общей частотой полетов более 230 раз в неделю.

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Теги
Ryanair , подорож
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