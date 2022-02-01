Ирландская авиакомпания Ryanair устроила распродажу билетов из Украины за €5 в один конец.
Полететь за такую цену в Европу можно из Львова или Одессы. В стоимость дешевых билетов входит лишь маленькая единица ручной клади размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов.
Распродажа будет длиться до 16 февраля, а путешествие нужно совершить с 1 по 28 февраля 2022 года. Купить билеты можно на официальном сайте Ryanair.
Куда можно полететь из Львова
- Болонья (Италия) – €4,99
- Вроцлав (Польша) €4,99
- Дюссельдорф-Веце (Германия) — €4,99
- Манчестер (Великобритания) — €4,99
- Мемминген (Германия) – €4,99
- Познань (Польша) – €4,99
- Пиза (Италия) – €4,99
- Рига (Латвия) – €4,99
- Варшава Модлин (Польша) – €7,99
- Венеция-Тревизо (Италия) – €7,99
- Каунас (Литва) – €7,99
- Неаполь (Италия) – €7,99
- Рим Фьюмичино (Италия) – €7,99
- Будапешт (Венгрия) – €9,74
- Краков (Польша) – €9,99
- Милан-Бергамо (Италия) – €9,99
- Лондон-Станстед (Великобритания) — €12,99
Куда можно полететь из Одессы
- Болонья (Италия) – €4,99
- Гданьск (Польша) — €4,99
- Катовице (Польша) – €4,99
- Краков (Польша) — €4,99
- Познань (Польша) – €4,99
- Рим Фьюмичино (Италия) – €4,99
- Вроцлав (Польша) – €7,99
- Дюссельдорф-Веце (Германия) — €7,99
- Милан-Бергамо (Италия) – €7,99
- Будапешт (Венгрия) – €11,74
- Берлин-Бранденбург (Германия) – €16,99 €
Ранее мы писали, что Ryanair запускает 13 новых маршрутов из четырех городов Украины в летнем расписании 2022 года. Следовательно, новые рейсы откроют с марта 2022 года из аэропортов Киева, Львова, Одессы и Херсона.
Обновленное расписание лоукостер называет самым масштабным. Он включает 90 маршрутов с общей частотой полетов более 230 раз в неделю.