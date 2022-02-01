Ирландская авиакомпания Ryanair устроила распродажу билетов из Украины за €5 в один конец.

Полететь за такую ​​цену в Европу можно из Львова или Одессы. В стоимость дешевых билетов входит лишь маленькая единица ручной клади размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов.

Распродажа будет длиться до 16 февраля, а путешествие нужно совершить с 1 по 28 февраля 2022 года. Купить билеты можно на официальном сайте Ryanair.

Куда можно полететь из Львова

Болонья (Италия) – €4,99

Вроцлав (Польша) €4,99

Дюссельдорф-Веце (Германия) — €4,99

Манчестер (Великобритания) — €4,99

Мемминген (Германия) – €4,99

Познань (Польша) – €4,99

Пиза (Италия) – €4,99

Рига (Латвия) – €4,99

Варшава Модлин (Польша) – €7,99

Венеция-Тревизо (Италия) – €7,99

Каунас (Литва) – €7,99

Неаполь (Италия) – €7,99

Рим Фьюмичино (Италия) – €7,99

Будапешт (Венгрия) – €9,74

Краков (Польша) – €9,99

Милан-Бергамо (Италия) – €9,99

Лондон-Станстед (Великобритания) — €12,99

Куда можно полететь из Одессы

Болонья (Италия) – €4,99

Гданьск (Польша) — €4,99

Катовице (Польша) – €4,99

Краков (Польша) — €4,99

Познань (Польша) – €4,99

Рим Фьюмичино (Италия) – €4,99

Вроцлав (Польша) – €7,99

Дюссельдорф-Веце (Германия) — €7,99

Милан-Бергамо (Италия) – €7,99

Будапешт (Венгрия) – €11,74

Берлин-Бранденбург (Германия) – €16,99 €

Ранее мы писали, что Ryanair запускает 13 новых маршрутов из четырех городов Украины в летнем расписании 2022 года. Следовательно, новые рейсы откроют с марта 2022 года из аэропортов Киева, Львова, Одессы и Херсона.

Обновленное расписание лоукостер называет самым масштабным. Он включает 90 маршрутов с общей частотой полетов более 230 раз в неделю.