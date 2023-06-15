У Хорватії ввели нові штрафи для туристів. Приїжджих можуть оштрафувати на €4 тис. за те, що вони ходять вулицями топлес, влаштовують бійки або вживають алкоголь у заборонених місцях.
У більшості міст є вивіски, що повідомляють про дії, заборонені місцевим законодавством.
За що туристів можуть оштрафувати в Хорватії:
- якщо вони гуляють містом без сорочки або в купальнику;
- носять одяг, що пропагує вживання наркотиків;
- сплять у громадських місцях;
- вилазять на пам’ятники;
- справляють потребу в громадських місцях;
- блюють у громадських місцях;
- вживають алкоголь у заборонених місцях.
Ба більше, в одному з міст Хорватії – Дубровнику, де на кожного місцевого жителя припадає близько 36 туристів, є свої правила.
Так, не можна користуватися валізами на коліщатках у Старому місті через вироблений ними шум. За словами мера Мато Франковича, туристи повинні в такому разі залишати свій багаж в аеропорту і домовлятися про його доставку прямо до готелю.