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Роздягнувся – плати €4 тис. Хорватія вводить суворі правила для туристів

15 Червня 2023, 13:55
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Хорватия
Джерело: Pexels

У Хорватії ввели нові штрафи для туристів. Приїжджих можуть оштрафувати на €4 тис. за те, що вони ходять вулицями топлес, влаштовують бійки або вживають алкоголь у заборонених місцях.

У більшості міст є вивіски, що повідомляють про дії, заборонені місцевим законодавством.

За що туристів можуть оштрафувати в Хорватії:

  • якщо вони гуляють містом без сорочки або в купальнику;
  • носять одяг, що пропагує вживання наркотиків;
  • сплять у громадських місцях;
  • вилазять на пам’ятники;
  • справляють потребу в громадських місцях;
  • блюють у громадських місцях;
  • вживають алкоголь у заборонених місцях.

Ба більше, в одному з міст Хорватії – Дубровнику, де на кожного місцевого жителя припадає близько 36 туристів, є свої правила.

Так, не можна користуватися валізами на коліщатках у Старому місті через вироблений ними шум. За словами мера Мато Франковича, туристи повинні в такому разі залишати свій багаж в аеропорту і домовлятися про його доставку прямо до готелю.

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Джерело
Daily Express
Теги
Хорватія
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