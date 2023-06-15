В Хорватии ввели новые штрафы для туристов. Приезжих могут оштрафовать на €4 тыс. за то, что они ходят по улицам топлес, устраивают драки или употребляют алкоголь в запрещенных местах.
В большинстве городов есть вывески, сообщающие о действиях, запрещенных местным законодательством.
За что туристов могут оштрафовать в Хорватии:
- если они гуляют по городу без рубашки или в купальнике;
- носят одежду, пропагандирующую употребление наркотиков;
- спят в общественных местах;
- вылезают на памятники;
- справляют нужду в общественных местах;
- рвота в общественных местах;
- употребляют алкоголь в запрещенных местах.
Более того, в одном из городов Хорватии — Дубровнике, где на каждого местного жителя приходится около 36 туристов, есть свои правила.
Так, нельзя пользоваться чемоданами на колесиках в Старом городе из-за производимого ими шума. По словам мэра Мато Франковича, туристы должны в таком случае оставлять свой багаж в аэропорту и договариваться о его доставке прямо к гостинице.