В Хорватии ввели новые штрафы для туристов. Приезжих могут оштрафовать на €4 тыс. за то, что они ходят по улицам топлес, устраивают драки или употребляют алкоголь в запрещенных местах.

В большинстве городов есть вывески, сообщающие о действиях, запрещенных местным законодательством.

За что туристов могут оштрафовать в Хорватии:

если они гуляют по городу без рубашки или в купальнике;

носят одежду, пропагандирующую употребление наркотиков;

спят в общественных местах;

вылезают на памятники;

справляют нужду в общественных местах;

рвота в общественных местах;

употребляют алкоголь в запрещенных местах.

Более того, в одном из городов Хорватии — Дубровнике, где на каждого местного жителя приходится около 36 туристов, есть свои правила.

Так, нельзя пользоваться чемоданами на колесиках в Старом городе из-за производимого ими шума. По словам мэра Мато Франковича, туристы должны в таком случае оставлять свой багаж в аэропорту и договариваться о его доставке прямо к гостинице.