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Отдых

Разделся — плати €4 тыс. Хорватия вводит строгие правила для туристов

15 июня 2023, 13:55
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Хорватия
Источник: Pexels

В Хорватии ввели новые штрафы для туристов. Приезжих могут оштрафовать на €4 тыс. за то, что они ходят по улицам топлес, устраивают драки или употребляют алкоголь в запрещенных местах.

В большинстве городов есть вывески, сообщающие о действиях, запрещенных местным законодательством.

За что туристов могут оштрафовать в Хорватии:

  • если они гуляют по городу без рубашки или в купальнике;
  • носят одежду, пропагандирующую употребление наркотиков;
  • спят в общественных местах;
  • вылезают на памятники;
  • справляют нужду в общественных местах;
  • рвота в общественных местах;
  • употребляют алкоголь в запрещенных местах.

Более того, в одном из городов Хорватии —  Дубровнике, где на каждого местного жителя приходится около 36 туристов, есть свои правила.

Так, нельзя пользоваться чемоданами на колесиках в Старом городе из-за производимого ими шума. По словам мэра Мато Франковича, туристы должны в таком случае оставлять свой багаж в аэропорту и договариваться о его доставке прямо к гостинице.

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Источник
Daily Express
Теги
Хорватія
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