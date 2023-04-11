Відпочинок у Львові 2023: ціни та що подивитися

Не багато в Україні є міст, де, блукаючи вулицями, можна відчути подих віків. До таких точно належить Львів. Місто, огорнуте романтикою і таємничістю, з легендами та міфами. До того ж Львів зберіг королівську архітектуру та атмосферу.

А ще прогулянка вузенькими брукованими вуличками, під час якої можна вдихнути аромат кави і почути гуркіт старих трамваїв, створить романтичний настрій усім без винятку.

Разом із власницею туристичного агентства Анною Третяк ми з’ясували, у скільки обійдеться відпочинок на короткий вікенд, що варто подивитися і скуштувати у Львові.

Як дістатися Львова

Найпопулярніший та найбільш комфортний спосіб дістатися Львова – потяг. Вартість проїзду з Києва в одну сторону на людину становитиме:

плацкарт – від 200 грн;

купе – від 500 грн;

люкс – від 1 800 грн.

– Найшвидше їхати потягом Інтерсіті. Він у дорозі 5,5 годин. До того ж час прибуття зручний – 11:58, якраз під заселення. Квитки у другому класі від 500 грн, перший – від 850 грн. Рекомендуємо одразу під час бронювання квитка замовити обід Плов по-кримськотатарськи чи Картопля з шашликом всього за 125 грн, тоді подорож буде починатися ще з Києва, – радить Анна Третяк.

Також можна подорожувати автобусом чи на власному авто.

Скільки коштує житло у Львові

У Львові кожен знайде для себе відпочинок відповідно до побажань і бюджету. Варіантів де зупинитися чимало. Головне бронювати заздалегідь (особливо це стосується святкових днів), щоб мати максимальний вибір.

Найдешевший варіант – хостел – за одну добу доведеться сплатити від 300 грн за людину, але враховуйте, що там, звісно, ви будете не самі.

Однокімнатна квартира обійдеться у щонайменше 1 тис. грн. За двокімнатну доведеться викласти 1,5 тис. грн. Проте бронюючи заздалегідь, можна знайти від 600 грн за добу (1-кімнатна).

– Апартаменти вигідно бронювати, якщо їде сім’я чи велика компанія. Перевага апартаментів: кухня, досить часто можливість раннього заселення/пізнього виселення, розташування у самісінькому центрі, де готель буде коштувати дорожче. Якщо йдеться про невеликі бюджетні готелі, то їх вартість буде приблизно за ціною апартаментів. Перевага готелів – це більше схоже на відпочинок. Сніданок у ресторані замість “бутербродів на кухні”, сервіс, прибирання номерів, додаткові послуги в готелі (SPA, бар тощо), – розповідає експертка.

А ще – немає сенсу бронювати на околицях, розглядайте розташування навколо площі Ринок (+1 км), адже там сконцентровано найбільше пам’яток. Бронюйте лише на перевірених міжнародних платформах (по типу Booking чи Airbnb) чи за допомогою туристичних агентів, щоб уникнути шахраїв.

Що скуштувати у Львові

Львів – це про гастрономічний туризм. Середній чек у закладах у центрі Львова – 250-300 грн на людину, проте навіть у центрі можна знайти місце, де перекусити чи випити кави зі львівським круасаном до 150 грн.

– Часто історичні пам’ятки є доповненням до відпочинку в тематичних ресторанах із цікавими фішками. Чого варта тільки Криївка з гаслом для входу “Слава Україні”. Після початку повномасштабної війни боксерська груша в Криївці із зображенням Путлера вже, мабуть, і зовсім стерлася. До речі, цей заклад був відкритий ще задовго до війни – у далекому 2007 році, проте не втрачає актуальність і сьогодні. Реберня під Арсеналом, П’яна вишня, Мазох кафе – це не реклама, це дійсно якісний продукт, який зробив Львів надзвичайно привабливим туристичним центром, – каже Анна Третяк.

Серед цікавих закладів можемо відмітити Ресторацію Бачевських, де з 8 до 11 ранку проходять сніданки за концепцією: ти оплачуєш 280 грн за вхід і потрапляєш на безлімітну шведську лінію.

Чи можна прийти на обід і скуштувати журек по-львівськи: це зупа (суп) польська на галицький манер, справжній шедевр, адже для його приготування потрібно понад 15 інгредієнтів.

У центрі Львова, звичайно, є продуктові мінімагазинчики. Ціни в них дещо вищі, ніж у супермаркетах, проте відійшовши трохи від центру (це за Оперним) і піднявшись угору – як мінімум АТБ до ваших послуг.

Що подивитися у Львові

Приїхавши до Львова і потрапивши на площу Ринок, звідки все починається, можна без проблем замовити екскурсію від 150 грн. Якщо ви тут вперше, то турагенти рекомендують почати ранок саме зі знайомства з містом. Теми на вибір в екскурсоводів різноманітні: Середньовічний Львів, Підземелля Львова, Кавовий Львів, Вечірній Львів, Львів романтичний, Австрійський Львів.

Варто також відвідати Домініканський собор, Вірменський собор, Бернардинський монастир, Єврейське кладовище, Арсенал, церкву Святих Ольги і Єлизавети.

Уся концентрація пам’яток саме навколо площі Ринок, яку внесено до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Проте якщо ви встигли все обійти у перший день, рекомендуємо пройтись парком імені Івана Франка до палацу Потоцьких, а потім до собору Св. Юра, велич якого вражає.

– Через війну ратуша та інші оглядові майданчики у Львові закриті, проте для того, щоб зробити гарну світлину, є кілька лайфхаків: наприклад, піднятися на терасу Гасової Лямпи чи Дуже високої кухні (там прозорі куполи, дуже атмосферне місце). Можна зробити 2 в 1: відвідати новий пам’ятник, відкритий у 2019 році, Героям Небесної Сотні, але обов’язково візьміть жовто-блакитні стрічки для вшанування Героїв. У цьому місці просто надзвичайний оглядовий майданчик! – радить Анна Третяк.

Якщо ж ви затримаєтесь у Львові хоча б ще на день, рекомендуємо поїхати на екскурсію Золота підкова Львівщини і побачити Олеський замок, замок у Золочеві та Підгірцях. Вони варті уваги. Екскурсія триває аж 8 годин, плануйте завчасно, вартість 500 грн на людину.

Оскільки Львів туристичне місце, зрозуміло, що із сувенірними крамницями проблем тут немає.

– Якщо Ви любитель блошиних ринків, зустрічаємося біля пам’ятника Івану Федорову. Гарний сувенірний ринок є ще біля Оперного театру, – зауважує експертка.

Загалом у Львові ви почуваєтесь як удома – привітні люди, повсюди лунає українська мова, будь-яке питання можна завжди вирішити. І здається, що два дні достатньо, проте насправді кожного разу це місто може здивувати чимось новим. Сюди варто повертатися! А зважаючи на те, що для поїздок за кордон зараз усі дороги ведуть через Львів – тим більше.