Ведучий реаліті Екси на Новому каналі Олександр Педан дав поради по сходженню на гору напередодні Всесвітнього дня туризму 27 вересня. Шоумен поділився своїм особистим досвідом, і підказав, як підкорити будь-яку вершину безпечно і з комфортом.

– До цього потрібно ставитися без зайвого ентузіазму. Гори підкорити неможливо, так як вони стояли до нас і стоятимуть після нас. Бажаю вам здійснювати сходження – це правильний підхід до справи, – запевняє Педан.

На думку ведучого, дуже важливо правильно розподілити свої сили. Це серйозне навантаження на організм, і варто тверезо оцінювати свою фізичну форму. Складність підйому повинна залежати від досвіду і можливостей.

– Досвідчений гід допоможе з вибором правильного маршруту. Справжній професіонал завжди дасть слушну пораду. Провідник повинен відмінно розбиратися в місцевості і бути готовим до будь-якої погоди, – вважає Олександр.

Також не варто недооцінювати гори. Якщо Карпати можуть здатися безневинними, то Говерла і Петрос вимагають хорошої фізичної підготовки.

Для підйому варто визначитися зі слушним часом. На серйозні гори вперше краще влітку. Взимку аналогічний маршрут буде в рази складнішим.

Речей теж потрібно брати по мінімуму — їх доведеться нести на спині.

Ведучий також порадив зафіксувати підйом — для цього достатньо взяти смартфон або камеру, а також кілька портативних акумуляторів — спогади та знімки залишаться з вами на все життя.

Якщо дотримуватися всіх порад Олександра Педана і здійснити сходження на гору свідомо, то це буде не боротьба зі стихією, а приємна пригода.

Ведучий має величезний досвід в подорожах, і не раз підкорював як українські гори, так і закордонні. На початку вересня він розповів про сходження на Фанські гори в Таджикистані. Олександр також підказав, як правильно готувати свій організм до підйому — потрібно бігати як мінімум 10 км на тиждень.