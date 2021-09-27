Ведущий реалити Эксы на Новом канале Александр Педан дал советы по восхождению на гору в преддверии Всемирного дня туризма 27 сентября. Шоумен поделился своим личным опытом, и подсказал, как покорить любую вершину безопасно и с комфортом.

– К этому нужно относиться без лишнего энтузиазма. Горы покорить невозможно, так как они стояли до нас и будут стоять после нас. Желаю вам совершать восхождения — это правильный подход к делу, — уверяет Педан.

По мнению ведущего, очень важно правильно распределить свои силы. Это серьезная нагрузка на организм, и нужно трезво оценивать свою физическую форму. Сложность подъема должна зависеть от опыта и возможностей.

— Опытный гид поможет с выбором правильного маршрута. Настоящий профессионал всегда даст дельный совет. Проводник должен отлично разбираться в местности и быть готовым к любой погоде, — считает Александр.

Также не стоит недооценивать горы. Если Карпаты могут показаться невинными, то Говерла и Петрос требуют хорошей физической подготовки.

Для подъема стоит определиться с подходящим временем. На серьезные горы впервые лучше летом. Зимой аналогичный маршрут будет в разы сложнее.

Вещей тоже нужно брать по минимуму — их придется нести на спине.

Ведущий также посоветовал запечатлеть подъем — для этого достаточно взять смартфон или камеру, а также несколько портативных аккумуляторов — воспоминания и снимки останутся с вами на всю жизнь.

Если следовать всем советам Александра Педана и совершить восхождение на гору сознательно, то это будет не борьба со стихией, а настоящее приятное приключение.

Ведущий имеет огромный опыт в путешествиях, и не раз покорял как украинские горы, так и зарубежные. В начале сентября он рассказал о восхождении на Фанские горы в Таджикистане. Александр также подсказал, как правильно готовить свой организм к подъему — нужно бегать как минимум 10 км в неделю.