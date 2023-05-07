Навіть для тих, хто об’їздив Європу вздовж і впоперек, Албанія часто залишається terra incognita. Причина у її незвичній історії. Лише у 1985 році країна почала виходити з ізоляції. Ще через п’ять років впав комуністичний режим у державі, і Албанія стала на шлях ринкової економіки, подала заявку на вступ до Євросоюзу та почала активно розвиватися, зокрема й у сфері туризму.

Тепер невелика гірська держава, населення якої приблизно дорівнює населенню Києва, з кожним роком все більше вабить туристів. Чим цікава ця країна, де відпочити в Албанії, на що подивитися та у скільки обійдеться відпочинок, читайте в матеріалі.

Якщо розглядати Албанію як країну для екскурсійного відпочинку, найкращим часом для її відвідування вважається період з квітня по червень. Якщо ж розглядати Албанію як країну для пляжного відпочинку, тоді краще приїжджати з травня по жовтень.

Клімат Албанії м’який середземноморський, з досить жарким і сухим літом. Туристичним сезоном вважають травень – вересень, але температура повітря цілком комфортна для відвідин Албанії і у квітні та жовтні, цей час ідеально підійде, якщо ви не любитель купання у морі.

Які курорти Албанії обрати для відпочинку

Дуррес

Це другий за величиною населений пункт Албанії і найбільший у країні портовий центр і курорт. До Дурреса з аеропорту Тірани дістатися нескладно, курорт розташований за 17 км від столиці. Адріатичне море у Дурресі неглибоке, глибина починається на відстані 200 м від берега. Саме тому вода прогрівається до +22-23 градусів уже на початку літа.

– Дуррес можна розглядати як для сімейного відпочинку з дітьми, адже його піщані пляжі з пологим входом у море зручні для діток, так і для молодіжного відпочинку, тому що на курорті працює велика кількість клубів, – розповідає Наталія Якименко.

Вльора

Місто-порт на півдні Албанії. Півострів з незайманою природою. Має розвинену інфраструктуру і багато розваг та цікавинок.

Особливою популярністю з-поміж них користується дайвінг. Пірнувши під воду, можна побачити затонулі кораблі, підводні печери та зграї строкатих риб. Якщо говорити про пляжі, вони тут різноманітні. Є як піщані, так і кам’янисті й галькові.

Ксаміль

Досить новий, але вже популярний курорт як серед албанців, так і серед іноземців. Він входить до складу національного заповідника. Всі пляжі Ксаміля пологі і вкриті дрібно перетертою галькою та білим піском. Море у Ксамілі завжди приваблює туристів своєю ідеально прозорою водою. Це чудовий варіант для сімейної відпустки з дітьми.

– Ксаміль вважається одним із найкращих курортів, бо він порівнюється для Албанії як албанські Мальдіви з блакитною водичкою, гарним піщаним заходом. Це один із наймальовничіших курортів на півдні Албанії. Ксаміль межує з Грецією і нітрохи не поступається їй за красою ландшафтів, – каже експертка.

Скільки коштують тури в Албанію 2023

Ціни відпочинку в готелях Албанії стартують від €35 за ніч і більше, залежно від бажань і запитів. На вартість впливатиме наявність басейну на території, вид на море та близькість пляжів.

– Загалом, мінімальний пакет без харчування на двох обійдеться у 39 тис. грн на двох. Якщо їхати на все включено, то доведеться сплатити 55 тис. грн на двох, – розповідає Наталія Якименко.

Як варіант, можна також обрати невеликі сімейні готелі або просто кімнати в будинку місцевих. Чимало людей здають свої апартаменти сезонно, ціни стартують від €15-20 за кімнату.

– Якщо брати апартаменти з кухнею, то можна зекономити на харчуванні. Особливо зручно, якщо є маленька дитина, якій потрібне особливе харчування. Вартість апартаментів за двох у пакетному турі – 30 тис. грн на вісім ночей, – радить експертка.

Для любителів подорожувати машиною та ночувати на природі є кемпінги вздовж узбережжя. За ніч доведеться сплатити щонайменше €10.

Як дістатися до Албанії

До Албанії можна доїхати самостійно, за маршрутом: Кишинів – Румунія – Болгарія – Македонія – Албанія. Варто враховувати, що дорога неблизька – до 45 год. Можна також літаком, однак це можна буде зробити лише з липня із Варшави.

– Чому? Бо це Адріатика – вона занадто довго прогрівається. Тому чартерна програма поставлена таким чином, коли великий попит – тоді і є наявність, – розповідає туристична експертка Наталія Якименко.

А ось автобусні тури є навіть із квітня. Вартість – від 27 тис. грн за двох без харчування. На все включено – від 43 тис. грн на двох.

Чим зайнятися в Албанії

Стандартні розваги на албанських пляжах – прокат водних мотоциклів, човнів, дайвінг. Можна організувати екскурсії до албанських та грецьких островів. Також туристам пропонують багато трекінгових походів у гори.

Варто побувати у столиці Албанії – місті Тірана. Саме там розташована мечеть Етем-Мей і Палац Культури – це одні з найкрасивіших будівель міста. Відчути весь колорит країни можна на місцевому ринку. Можна також піднятися на канатній дорозі на гору Дайті, там же розташований великий національний парк – улюблене місце відпочинку як місцевих, так і туристів.

Ще одна визначна пам’ятка Албанії – місто-музей Гирокастра, розташований за 120 км від столиці. Його символом є цитадель XIV століття, в якій зараз розташований музей зброї.

Якщо ви любите стародавні міста, обов’язково відвідайте місто Дуррес, яке є головним торговим портом Албанії. У місті розташовані руїни римського поселення – саме вони є головною визначною пам’яткою міста.

А ще до переліку обов’язкових включіть стародавнє місто Берат, що славиться безліччю невеликих будиночків із величезною кількістю вікон. Це додає місту особливого шарму.

Загалом, плюсів відпочинку в Албанії чимало, однак є один великий мінус. Країна – безвізова для росіян. Тож їх там можете зустріти чимало.