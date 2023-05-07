Даже для тех, кто объездил Европу вдоль и поперек, Албания часто остается terra incognita. Причина в ее необычной истории. Только в 1985 году страна начала выходить из изоляции. Еще через пять лет пал коммунистический режим в государстве, и Албания стала на путь рыночной экономики, подала заявку на вступление в Евросоюз и начала активно развиваться, в том числе и в сфере туризма.

Теперь небольшое горное государство, население которого примерно равно населению Киева, с каждым годом все больше манит туристов. Чем интересна эта страна, где отдохнуть в Албании, на что посмотреть и во сколько обойдется отдых, читайте в материале.

Если рассматривать Албанию как страну для экскурсионного отдыха, лучшим временем для ее посещения считается период с апреля по июнь. Если же рассматривать Албанию как страну для пляжного отдыха, тогда лучше приезжать с мая по октябрь.

Климат Албании мягкий средиземноморский, с достаточно жарким и сухим летом. Туристическим сезоном считают май — сентябрь, но температура воздуха вполне комфортна для посещения Албании и в апреле и октябре, это время идеально подойдет, если вы не любитель купания в море.

Какие курорты Албании выбрать для отдыха

Дуррес

Это второй по величине населенный пункт Албании и крупнейший в стране портовый центр и курорт. До Дурреса из аэропорта Тираны добраться несложно, курорт находится в 17 км от столицы. Адриатическое море в Дурресе неглубокое, глубина начинается на расстоянии 200 м от берега. Именно поэтому вода прогревается до +22-23 градусов уже в начале лета.

— Дуррес можно рассматривать как для семейного отдыха с детьми, так как его песчаные пляжи с пологим входом в море удобны для деток, так и для молодежного отдыха, потому что на курорте работает большое количество клубов, — рассказывает Наталья Якименко.

Влера

Город-порт на юге Албании. Полуостров с нетронутой природой. Имеет развитую инфраструктуру и много развлечений и достопримечательностей.

Особой популярностью среди них пользуется дайвинг. Нырнув под воду, можно увидеть затонувшие корабли, подводные пещеры и стаи пестрых рыб. Если говорить о пляжах, они здесь разнообразны. Есть как песчаные, так и каменистые и галечные.

Ксамиль

Достаточно новый, но уже популярный курорт как среди албанцев, так и среди иностранцев. Он входит в состав национального заповедника. Все пляжи Ксамиля пологие и покрыты мелко перетертой галькой и белым песком. Море в Ксамиле всегда привлекает туристов своей идеально прозрачной водой. Это отличный вариант для семейного отпуска с детьми.

— Ксамиль считается одним из лучших курортов, потому что он сравнивается для Албании как албанские Мальдивы с голубой водичкой, хорошим песчаным закатом. Это один из самых живописных курортов на юге Албании. Ксамиль граничит с Грецией и ничуть не уступает ей по красоте ландшафтов, — говорит эксперт.

Сколько стоят туры в Албанию 2023

Цены отдыха в отелях Албании стартуют от €35 за ночь и больше, в зависимости от желаний и запросов. На стоимость будет влиять наличие бассейна на территории, вид на море и близость пляжей.

— В общем, минимальный пакет без питания на двоих обойдется в 39 тыс. грн на двоих. Если ехать на все включено, то придется заплатить 55 тыс. грн на двоих, — рассказывает Наталья Якименко.

Как вариант, можно также выбрать небольшие семейные отели или просто комнаты в доме местных. Многие сдают свои апартаменты сезонно, цены стартуют от €15-20 за комнату.

— Если брать апартаменты с кухней, то можно сэкономить на питании. Особенно удобно, если есть маленький ребенок, которому требуется особое питание. Стоимость апартаментов за двоих в пакетном туре — 30 тыс. грн на восемь ночей, — советует эксперт.

Для любителей путешествовать на машине и ночевать на природе есть кемпинги вдоль побережья. За ночь придется заплатить минимум €10.

Как добраться до Албании

В Албанию можно доехать самостоятельно, по маршруту: Кишинев — Румыния — Болгария — Македония — Албания. Стоит учитывать, что дорога неблизкая — до 45 ч. Можно также самолетом, однако это можно будет сделать только с июля из Варшавы.

— Почему? Потому что это Адриатика — она слишком долго прогревается. Поэтому чартерная программа поставлена таким образом, когда большой спрос — тогда и есть наличие, — рассказывает туристический эксперт Наталья Якименко.

А вот автобусные туры есть даже с апреля. Стоимость — от 27 тыс. грн за двоих без питания. На все включено — от 43 тыс. грн на двоих.

Чем заняться в Албании

Стандартные развлечения на албанских пляжах — прокат водных мотоциклов, лодок, дайвинг. Можно организовать экскурсии на албанские и греческие острова. Также туристам предлагают много треккинговых походов в горы.

Стоит побывать в столице Албании — городе Тирана. Именно там расположена мечеть Этем-Мей и Дворец Культуры — это одни из самых красивых зданий города. Почувствовать весь колорит страны можно на местном рынке. Можно также подняться на канатной дороге на гору Дайти, там же расположен большой национальный парк — излюбленное место отдыха как местных, так и туристов.

Еще одна достопримечательность Албании — город-музей Гирокастра, расположенный в 120 км от столицы. Его символом является цитадель XIV века, в которой сейчас расположен музей оружия.

Если вы любите древние города, обязательно посетите город Дуррес, который является главным торговым портом Албании. В городе расположены руины римского поселения — именно они являются главной достопримечательностью города.

А еще в перечень обязательных включите древний город Берат, славящийся множеством небольших домиков с огромным количеством окон. Это придает городу особый шарм.

В общем, плюсов отдыха в Албании немало, однако есть один большой минус. Страна — безвизовая для россиян. Поэтому их там можете встретить немало.