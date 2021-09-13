Міністерство закордонних справ повідомило, що у Єгипті для українців відкрили україномовну гарячу лінію, де можна отримали консультацію щодо свого відпочинку.

– Тепер за номером 196-54 у Єгипті можна українською мовою отримати всі необхідні консультації щодо вашого відпочинку, – йдеться у повідомленні МЗС.

Окрім цього у Єгипті незабаром відкриються два нових міста для туристів, розповів голова Мінтуризму Єгипту Халед аль-Анані.

Міста матимуть назви Аль-Галяля і Аль-Аламін і зробити їх доступними для відпочивальників планують вже у найближчі два місяці.

Аль-Галяля розташований на півночі Єгипту, приблизно в 100 км від Каїру, але ближче до узбережжя Червоного моря. Наразі місто ще добудовують.

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Аль-Аламін теж пролягає неподалік берегу моря, але Середземного, а також поблизу Александрії.

Голова єгипетського Міністерства туризму також розповів про плани сполучити транспортними шляхами усі туристичні локації Єгипту, зокрема лоукостерами, залізницею та швидкісними дорогами.