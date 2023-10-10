Влада острова Балі в Індонезії оголосила про розшук іноземного туриста, який медитував голим в індуїстському храмі.

Така поведінка чоловіка викликала обурення у місцевого населення. А відео, на якому турист медитує, стало вірусним у соціальних мережах.

За словами чиновників, такі дії є виявом неповаги до місцевої культури та релігійних обрядів.

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Поліція змогла встановити особу чоловіка, але його національність та ім’я поки не розголошуються.

Він перебуває у розшуку, правоохоронці намагалися зв’язатися з чоловіком через соціальні мережі, але відповіді не отримали.

Балі щороку приваблює мільйони відвідувачів зі всього світу, але кілька резонансних випадків, відколи острів знову відкрився після пандемії Covid-19, призвели до депортації туристів за непристойні дії.

Наприклад, у червні імміграційна служба Балі депортувала жінку з Данії після публікації відео, на якому вона показала сідниці під час їзди на мотоциклі.

У квітні росіянка була вигнана з острова за те, що опублікувала свою оголену фотографію перед священним деревом.