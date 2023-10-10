Власти острова Бали в Индонезии объявили о розыске иностранного туриста, который медитировал голым в индуистском храме.

Такое поведение мужчины вызвало возмущение у местного населения. А видео, на котором турист медитирует, стало вирусным в социальных сетях.

По словам чиновников, такие действия являются проявлением неуважения к местной культуре и религиозным обрядам.

Сейчас смотрят

Полиция смогла установить личность мужчины, но его национальность и имя пока не разглашаются.

Он находится в розыске, правоохранители пытались связаться с мужчиной через социальные сети, но ответа не получили.

Бали ежегодно привлекает миллионы посетителей со всего мира, но несколько резонансных случаев, с тех пор как остров вновь открылся после пандемии Covid-19, привели к депортации туристов за непристойные действия.

Например, в июне иммиграционная служба Бали депортировала женщину из Дании после публикации видео, на котором она показала ягодицы во время езды на мотоцикле.

В апреле россиянка была изгнана с острова за то, что опубликовала свою обнаженную фотографию перед священным деревом.