Власти острова Бали в Индонезии объявили о розыске иностранного туриста, который медитировал голым в индуистском храме.
Такое поведение мужчины вызвало возмущение у местного населения. А видео, на котором турист медитирует, стало вирусным в социальных сетях.
По словам чиновников, такие действия являются проявлением неуважения к местной культуре и религиозным обрядам.
Полиция смогла установить личность мужчины, но его национальность и имя пока не разглашаются.
Он находится в розыске, правоохранители пытались связаться с мужчиной через социальные сети, но ответа не получили.
Бали ежегодно привлекает миллионы посетителей со всего мира, но несколько резонансных случаев, с тех пор как остров вновь открылся после пандемии Covid-19, привели к депортации туристов за непристойные действия.
Например, в июне иммиграционная служба Бали депортировала женщину из Дании после публикации видео, на котором она показала ягодицы во время езды на мотоцикле.
В апреле россиянка была изгнана с острова за то, что опубликовала свою обнаженную фотографию перед священным деревом.