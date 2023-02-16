Львів – прекрасне місто, яке полюбилося як корінним мешканцям, так і просто туристам. Неймовірна архітектура, купа незвичайних кафе, привітні перехожі – все це змушує повертатися в місто раз за разом. Це чудова можливість провести вихідні – розвіятися і на якийсь час забути про складності життя.

5 цікавих місць для відпочинку у Львові на вихідних – далі у матеріалі.

Перше та найпопулярніше місце – це площа Ринок. Якщо не знаєте, куди піди – ця локація буквально напхана різними унікальними будинками з незвичайними архітектурними рішеннями. На кожному розі – кафе чи ресторан, який може похвалитися яскравим дизайном. Вам точно буде чим зайнятися, якщо хочеться після прогулянки поїсти чи випити.

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Друга цікава локація – це Оперний театр. В умовах війни це місце продовжує працювати, щоб і надалі радувати місцевих мешканців та туристів. Афішу можна переглянути на сайті.

Львівський музей пива приваблює не лише фанів цього пінного напою. Локація просто ідеально створена для туристів. Музей розпочав свою роботу у 2005 році, і він досить великий, щоб надовго зайняти відвідувачів – загальна площа сягає 600 м. Можна побачити різні пляшки, наклейки та стародавні бочки – все те, що допоможе дізнатися більше про історію пива.

Якщо є бажання подивитися на унікальні архітектурні пам’ятки, можна відвідати Личаківський цвинтар. Його історія розпочалася понад 200 років тому, і на ньому поховані відомі українські митці. Романтичною прогулянку зробити не вийде, але жагу до нового можна вгамувати унікальними монументами, які створювали легендарні скульптори.

Ще один музей у списку, але тепер стосується медицини – це Аптека-музей Під чорним орлом. Основною для відкриття музею стала чинна і досі аптека. Місце налічує 16 приміщень, де можна побачити об’єкти, які роками та десятиліттями використовували аптекарі та медики. В одному із залів можна побачити медлабораторію.

Також добре відпочити можна і в столиці. Куди сходити в Києві у вихідні, можна дізнатися на Фактах ICTV.