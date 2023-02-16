Львов — прекрасный город, который полюбился как коренным жителям, так и просто туристам. Невероятная архитектура, куча необычных кафе, приветливые прохожие — все это заставляет возвращаться в город раз за разом. Это отличная возможность провести выходные — развеяться и на время забыть о сложностях жизни.

5 интересных мест для отдыха во Львове на выходных — далее в материале.

Первое и самое популярное место — это площадь Рынок. Если не знаете, куда пойди — эта локация буквально напичкана различными уникальными зданиями с необычными архитектурными решениями. На каждом углу — кафе или ресторан, который может похвастаться ярким дизайном. Вам точно будет чем заняться, если хочется после прогулки поесть или выпить.

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Вторая интересная локация — это Оперный театр. В условиях войны это место продолжает работать, чтобы и дальше радовать местных жителей и туристов. Афишу можно посмотреть на сайте.

Львовский музей пива привлекает не только фанатов этого пенного напитка. Локация просто идеально создана для туристов. Музей начал свою работу в 2005 году, и он достаточно большой, чтобы надолго занять посетителей — общая площадь достигает 600 м. Можно увидеть различные бутылки, наклейки и древние бочки — все то, что поможет узнать больше об истории пива.

Если есть желание посмотреть на уникальные архитектурные достопримечательности, можно посетить Лычаковское кладбище. Его история началась более 200 лет назад, и на нем захоронены известные украинские деятели искусства. Романтичной прогулку сделать не получится, но жажду к новому можно утолить уникальными монументами, которые создавали легендарные скульпторы.

Еще один музей в списке, но теперь касается медицины — это Аптека-музей Под черным орлом. Основной для открытия музея стала действующая и по сей день аптека. Место состоит из 16 помещений, где можно увидеть объекты, которые годами и десятилетиями использовали аптекари и медики. В одном из залов можно увидеть медлабораторию.

Также отлично отдохнуть можно и в столице. Куда сходить в Киеве на выходных, можно узнать на Фактах ICTV.