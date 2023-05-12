Не секрет, що Болгарія – ідеальна країна для відпочинку з дітьми. Насамперед через дрібний пісок, тепле сонце, чисте і спокійне море. А ще – на узбережжі є багато сучасних аквапарків і на кожному курорті розташовано безліч дитячих атракціонів і спортмайданчиків. До того ж у кожному готелі є чимало цікавих розважальних програм для дітей.

На який курорт Болгарії краще їхати відпочивати з дітьми, що подивитися та у скільки обійдеться морський відпочинок, читайте в матеріалі.

Коли їхати на море до Болгарії

Високий сезон влітку в Болгарії триває з червня до вересня, а в зимові місяці – з січня до лютого. Самі ж болгари для відпочинку обирають зазвичай липень і серпень.

– Травень ще досить прохолодний для морського відпочинку, як і початок червня. Оскільки Болгарія розташована біля Чорного моря, яке прогріється в середині червня і буде сприятливе за погодою до середини вересня, – каже експертка.

Який курорт буде найкращим для відпочинку з дітьми

Албена – основний і найкращий курорт Болгарії, який спеціалізується на сімейному відпочинку з дітьми. Пляжі завдовжки у сім кілометрів, тому тисняви точно не буде. До того ж всюди дрібний і чистий пісок, бо щоранку спеціальні збиральні машини чистять пляж від сміття.

– Загалом, Болгарія – це країна із сімейними курортами для відпочинку. Але хочеться все ж таки виділити Албену – це курорт, у якому готелі створені за принципом все для дітей, розміщена найбільша кількість дитячих таборів, які можна відвідати у складі групи без батьків, – розповідає туристична експертка Наталія Якименко.

Еленіте – сучасний клубний комплекс, розташований у бухті в місці з’єднання моря з горою Стара Планина. Це закритий курорт із комплексом пляжів, готелів, дитячим клубом та аквапарком.

До речі, на Албені та Еленіті майже немає російських туристів. Та й загалом у країні їх поменшало, бо перельоти з Росії до Болгарії можливі лише через треті країни, що значно здорожчує вартість поїздки, а отже, і зменшує кількість охочих відпочити.

Золоті піски – ще один із цікавих курортів для сімейного відпочинку. Це найбільший центр Чорноморського узбережжя Болгарії. Тут розташований величезний аквапарк. Утім, враховуйте, що ціни на цьому курорті будуть одними з найвищих.

Ціни на відпочинок у Болгарії

Із харчуванням у Болгарії немає жодних проблем. Ресторани та кафе – на будь-який смак та гаманець. Наприклад, за обід із трьох страв доведеться сплатити в середньому 200 грн. У багатьох містах Болгарії є “дитяча кухня” для дітей у віковій категорії від 9 місяців до 3 років.

Вартість продуктів і готових страв, а також ціна за розваги різняться на багатьох курортах. Ціна залежить і від того, який відпочинок ви обрали – пляжний чи насичений екскурсіями. Вартість турів тут теж на вибір.

– На початок червня на 9 ночей автобусний тур із Києва за одного дорослого та дитину без харчування стартуватиме від 12 тис. грн. Якщо все включено – від 18 тис. грн. Також Болгарія славиться своїми дитячими таборами, куди можна поїхати без батьків. Вартість залежить від дат, починаючи від 16 тис. грн за дитину на період від 16 ночей, – розповідає Наталія Якименко.

Що відвідати в Болгарії

Найгарніше і найпопулярніше місце – старий Несебр, фактично музей просто неба, багато будівель збереглось ще від XVIII сторіччя.

– Місто входить до переліку об’єктів історичної спадщини ЮНЕСКО, з 1956 року носить статус міста-музея. У старій його частині неодноразово проводились археологічні розкопки, під час яких знайшли артефакти, що належать до різних культур й епох. А ще на цьому крихітному півострові діє 50 православних храмів, – каже експертка.

Також вартий уваги ботанічний сад у Балчику. Він оточує літню резиденцію королеви Марії Единбурзької. У ньому є одночасно й християнська каплиця, й мінарет, адже сама Марія сповідувала бахаїзм. Площа ботанічного саду – 65 м², він вміщує більше ніж 2 тис. різновидів рослин, саме там розташована найбільша колекція кактусів.

Обов’язкове до відвідування і місто Созополь, історія якого налічує понад 26 століть. Тож недарма, Старий район Созополя є заповідником під егідою ЮНЕСКО.

Як дістатися до Болгарії

Цього року відвідати Болгарію можна кількома способами. Насамперед – автобусом. Рейси є із різних міст України. Щоправда, враховуйте тривалість переїзду. В одну сторону їхатимете щонайменше 33 години.

Другий варіант – вильоти із Польщі. Щоправда, туди слід доїхати. Як варіант автобусом або ж потягом. Орієнтовна вартість – 1500 грн.