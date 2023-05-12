Не секрет, что Болгария — идеальная страна для отдыха с детьми. Прежде всего из-за мелкого песка, теплого солнца, чистого и спокойного моря. А еще — на побережье есть много современных аквапарков и на каждом курорте расположено множество детских аттракционов и спортплощадок. К тому же в каждом отеле есть немало интересных развлекательных программ для детей.

На какой курорт Болгарии лучше ехать отдыхать с детьми, что посмотреть и во сколько обойдется морской отдых, читайте в материале.

Когда ехать на море в Болгарию

Высокий сезон летом в Болгарии длится с июня по сентябрь, а в зимние месяцы — с января по февраль. Сами же болгары для отдыха выбирают обычно июль и август.

— Май еще достаточно прохладный для морского отдыха, как и начало июня. Поскольку Болгария расположена у Черного моря, которое прогреется в середине июня и будет благоприятным по погоде до середины сентября, — говорит эксперт.

Какой курорт будет лучшим для отдыха с детьми

Албена — основной и лучший курорт Болгарии, который специализируется на семейном отдыхе с детьми. Пляжи, длиной в семь километров, поэтому давки точно не будет. К тому же везде мелкий и чистый песок, потому что каждое утро пляж чистится специальными уборочными машинами от мусора.

— В общем Болгария — это страна с семейными курортами для отдыха. Но хочется все же выделить Албену — это курорт, в котором отели созданы по принципу все для детей, размещено наибольшее количество детских лагерей, которые можно посетить в составе группы без родителей, — рассказывает туристический эксперт Наталья Якименко.

Елените — современный клубный комплекс, расположенный в бухте в месте соединения моря с горой Старая Планина. Это закрытый курорт с комплексом пляжей, отелей, детским клубом и аквапарком.

Кстати, на Албене и Еленити почти нет российских туристов. Да и вообще в стране их стало меньше, потому что перелеты из России в Болгарию возможны только через третьи страны, что значительно повышает стоимость поездки. Поэтому и уменьшает количество желающих отдохнуть за дорого.

Золотые пески — еще один из интересных курортов для семейного отдыха. Это крупнейший центр Черноморского побережья Болгарии. Здесь расположен огромный аквапарк. Впрочем, учитывайте, что цены на этом курорте будут одними из самых высоких.

Цены на отдых в Болгарии

С питанием в Болгарии нет никаких проблем. Рестораны и кафе — на любой вкус и кошелек. Например, за обед из трех блюд нужно будет заплатить в среднем 200 грн. Во многих городах Болгарии есть “детская кухня” для детей в возрастной категории от 9 месяцев до 3-х лет.

Стоимость продуктов и готовых блюд, а также цена за развлечения разнятся на многих курортах. Цена зависит и от того, какой отдых вы выбрали — пляжный или насыщенный экскурсиями. Стоимость туров здесь тоже на выбор.

— На начало июня на 9 ночей автобусный тур из Киева за одного взрослого и ребенка, без питания стартует от 12 тыс. грн. Если все включено — от 18 тыс. грн. Также Болгария славится своими детскими лагерями, куда можно поехать без родителей. Стоимость зависит от дат, начиная от 16 тыс. грн за ребенка на период от 16 ночей, — рассказывает Наталья Якименко.

Что посетить в Болгарии

Самое красивое и популярное место — старый Несебр, фактически музей под открытым небом, многие здания сохранились еще с ХVІІІ века.

— Город входит в перечень объектов исторического наследия ЮНЕСКО, с 1956 года носит статус города-музея. В старой его части неоднократно проводились археологические раскопки, во время которых нашли артефакты, принадлежащие к разным культурам и эпохам. А еще на этом крошечном полуострове действует 50 православных храмов, — говорит эксперт.

Также достоин внимания ботанический сад в Балчике. Он окружает летнюю резиденцию королевы Марии Эдинбургской. В нем есть одновременно и христианская часовня, и минарет, ведь сама Мария исповедовала бахаизм. Площадь ботанического сада — 65 м², он вмещает более 2 тыс. разновидностей растений, именно там расположена самая большая коллекция кактусов.

Обязателен к посещению и город Созополь, история которого насчитывает более 26 веков. Поэтому недаром Старый район Созополя является заповедником под эгидой ЮНЕСКО.

Как добраться до Болгарии

В этом году посетить Болгарию возможно несколькими способами. Прежде всего — автобусом. Рейсы есть из разных городов Украины. Правда, учитывайте продолжительность переезда. В одну сторону будете ехать минимум 33 часа.

Второй вариант — вылеты из Польши. Правда, туда следует доехать. Как вариант автобусом или поездом. Ориентировочная стоимость — 1500 грн.