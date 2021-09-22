Куди поїхати в Туреччину восени

Осінь вважається оксамитовим сезоном для відпочинку в Туреччині. Завдяки своєму середземноморському клімату курортний сезон в цій країні триває до середини жовтня. В цей час море ще тепле, спадає спека, а на пляжах стає значно менше туристів.

Туреччина приваблює відпочивальників старовинною архітектурою, розкішними пейзажами та найпопулярнішим форматом Все включено. В цей час ціни на курортах поступово знижуються, а рівень сервісу залишається на високому рівні.

Факти ICTV підготували добірку популярних курортів, на які варто поїхати цієї осені на відпочинок в Туреччині.

Анталія

Місто розташовано на узбережжі Середземного моря. Анталія популярна через чудові краєвиди, великі пляжі, зелені гори, стародавні руїни та історію.

Тут можна знайти відпочинок на будь-який смак. Туристи можуть спокійно купатися в морі, спробувати себе у дайвінгу або альпінізмі та просто прогулятися вулицями колоритного міста.



Середня денна температура в жовтні – +27, а температура води в середньому становить +25.

Ціни на путівки в готелях All Inclusive за одного дорослого на сім днів починаються від 9,5 тис. грн.

Кемер

Місто чудово підійде як для сімейного, так і для активного відпочинку. Воно приваблює туристів своїми мальовничими краєвидами, античними спорудами, храмами, а також безліччю парків, де можна побачити апельсинові дерева.

Тут можна замовити екскурсію до руїн міста Фазеліс, в печери Бельдібі та до каньйону Гейнюк. Також можна підійнятися канатною дорогою зі скляними кабінами на вершину гори Тахтали, де відкривається неймовірний краєвид.

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Середня денна температура восени +26, а температура води в середньому становить +25.

Вартість путівки на сім днів за одну людину починається від 8,7 тис. грн.

Мармарис

Сучасне курортне місто приваблює туристів білими пляжами, величезними лісами та старовинною архітектурою. Це чудове місце для сімейного відпочинку.

Тут можна зануритися у море з аквалангом, відвідати старовинний критий ринок Бедестен та замовити екскурсію до гробниці провидиці Саріанни.

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Середня денна температура восени +28, а температура води в середньому становить +26.

Ціни на путівку для одного дорослого на 7 днів починаються від 8 тис. грн.

Бодрум

Курортне місто розташоване на південному заході Туреччини та омивається Егейським морем. Сучасний Бодрум можна розділити на східну та західну частини.

На східній стороні розташовано більшість готелів, пляжів з білим піском та яскраво-блакитною водою. Увечері тут можна відпочити у ресторанах, барах та нічних клубах. На західній стороні знаходиться гавань, яка заповнена човнами та яхтами.

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У Бодрумі можна відвідати замок Святого Петра та прогулятися вузенькими вулицями з фотогенічними старовинними будівлями.

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Середня денна температура восени +26, а температура води в середньому становить +24.

Ціни на путівку для одного дорослого на 7 днів починаються від 13 тис. грн.

Сіде

Курортне місто розташоване на узбережжі Середземного моря. Воно приваблює туристів теплим та чистим морем, а також своєю історією.

Тут можна відвідати такі відомі споруди, як храм Афіни та Аполлона, ворота Веспасіана, Агору та Театр.

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Здебільшого туристи відпочивають на західній стороні міста, тому що там знаходяться майже всі готелі, ресторани та магазини. На східній стороні розташована затишна піщана бухта та пляж зі стародавніми руїнами.

Середня денна температура восени – +27 градусів, а температура води в середньому становить +25.

Ціни на путівку для одного дорослого на 7 днів починаються від 10 тис. грн.