Куда поехать в Турцию осенью

Осень считается бархатным сезоном для отдыха в Турции. Благодаря средиземноморскому климату курортный сезон в этой стране длится до середины октября. В это время море еще теплое, жара отступает, а на пляжах становится значительно меньше туристов.

Турция привлекает отдыхающих старинной архитектурой, роскошными пейзажами и самым популярным форматом Все включено. В это время цены на курортах постепенно снижаются, а уровень сервиса остается на высоком уровне.

Факты ICTV подготовили подборку популярных курортов, на которые стоит поехать этой осенью на отдых в Турции.

Анталия

Город расположен на побережье Средиземного моря. Анталия популярна из-за прекрасных видов, больших пляжей, зеленых гор, древних руин и истории.

Здесь можно найти отдых на любой вкус. Туристы могут спокойно купаться в море, попробовать себя в дайвинге или альпинизме и просто прогуляться по улицам колоритного города.

Средняя дневная температура в октябре — +27, а температура воды в среднем составляет +25.

Цены на путевки в отелях All Inclusive за одного взрослого на семь дней начинаются от 9,5 тыс. грн.

Кемер

Город прекрасно подойдет как для семейного, так и для активного отдыха. Он привлекает туристов своими живописными пейзажами, античными сооружениями, храмами, а также множеством парков, где можно увидеть апельсиновые деревья.

Здесь можно заказать экскурсию к руинам города Фазелис, в пещеры Бельдиби и на каньон Гейнюк. Также можно подняться по канатной дороге со стеклянными кабинами на вершину горы Тахталы, где открывается невероятный вид.

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Средняя дневная температура осенью +26, а температура воды в среднем составляет +25.

Стоимость путевки на семь дней за одного человека начинается от 8,7 тыс. грн.

Мармарис

Современный курортный город привлекает туристов белыми пляжами, огромными лесами и старинной архитектурой. Это прекрасное место для семейного отдыха.

Здесь можно окунуться в море с аквалангом, посетить старинный крытый рынок Бедестен и заказать экскурсию к гробнице провидицы Сарианны.

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Средняя дневная температура осенью +28, а температура воды в среднем составляет +26.

Цены на путевку для взрослого на 7 дней начинаются от 8 тыс. грн.

Бодрум

Курортный город расположен на юго-западе Турции и омывается Эгейским морем. Современный Бодрум можно разделить на восточную и западную части.

На восточной стороне расположено большинство отелей, пляжей с белым песком и ярко-голубой водой. Вечером здесь можно отдохнуть в ресторанах, барах и ночных клубах. На западной стороне находится гавань, которая заполнена лодками и яхтами.

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В Бодруме можно посетить замок Святого Петра и прогуляться по узким улицам с фотогеничными старинными зданиями.

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Средняя дневная температура осенью +26, а температура воды в среднем составляет +24.

Цены на путевку для взрослого на 7 дней начинаются от 13 тыс. грн.

Сиде

Курортный город расположен на побережье Средиземного моря. Он привлекает туристов теплым и чистым морем, а также своей историей.

Здесь можно посетить такие известные сооружения, как храм Афины и Аполлона, ворота Веспасиана, Агору и Театр.

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В основном туристы отдыхают на западной стороне города, потому что там находятся почти все отели, рестораны и магазины. На восточной стороне расположена уютная песчаная бухта и пляж с древними руинами.

Средняя дневная температура осенью — +27, а температура воды в среднем составляет +25.

Цены на путевку для взрослого на 7 дней начинаются от 10 тыс. грн.