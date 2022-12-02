У Гостомелі Київської області невідомі зрізали зі стіни зруйнованого будинку графіті знаменитого британського вуличного художника-аноніма Бенксі.

За інформацією Гостомельської селищної військової адміністрації, під час спроби крадіжки затримано вісім осіб. Місцевий муніципальний караул і жителі містечка помітили, як група людей намагається забрати полотно з картиною художника. Ба більше, свої дії вони знімали на камеру.

Хотіли продати на аукціоні: в Гостомелі невідомі зрізали зі стіни графіті Бенксі / 5 зображень

За словами злодіїв, вони хотіли продати графіті на аукціоні, а отримані з нього гроші – передати на потреби ЗСУ. Деталі з’ясовують правоохоронні органи. Наразі зрізана робота в поліції.

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За фактом пошкодження майна порушено кримінальне провадження, зазначає пресслужба поліції Київської області. Підозрювані дають свідчення.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Бенксі створив сім муралів у різних місцях України. Це підтвердив сам художник-анонім. У Гостомелі була зображена жінка в халаті з протигазом і вогнегасником.

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Фото: Гостомельська селищна військова адміністрація