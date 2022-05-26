Переможниця романтичного реаліті Холостяк 11 Анна Богдан розповіла, як українським біженцям потрапити до Великої Британії та які в них там можливості. Дівчина є туристичним агентом і сама під час повномасштабної війни в ​​нашій країні перебуває в Англії.

Богдан сказала, що громадянам України потрібна британська віза для в’їзду до Великої Британії, проте їхній уряд зараз надає можливість оформляти візи українцям за спрощеною процедурою. Громадянам нашої країни з біометричними паспортами можна оформити все онлайн. Якщо паспорта немає, потрібно записатися до візового центру, щоб зробити цифрове фото.

Анна наголосила, що візи є двох варіантів. Перший – членам сімей громадян Великої Британії, членам сімей громадян України, які мають дозвіл на ПМП. Другий – спонсорська віза за програмою Home for Ukraine.

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Дівчина згадала про обмеження через коронавірус.

З 18 березня 2022 року мандрівники до Англії звільняються від вимог проходження тестів на Covid-19, самоізоляції після прибуття, а також заповнення онлайн-форми. Для в’їзду необхідно мати дві дози вакцини.

Торкнулася Богдан і оформлення документів – статус біженця чи тимчасовий прихисток.

– Після приїзду ставлять візу на шість місяців, за цей час потрібно оформити візу на три роки. У цей час ви можете подорожувати в Україну чи будь-яку іншу країну і повертатися до Великої Британії, – зазначила вона.

Розповіла Анна і про житло та умови оренди. За програмою спонсорської візи надається безкоштовне житло від шести місяців. Надалі ціни оренди залежать від регіону. У центрі Лондона кімнати від £900 (понад 33 тис. грн) на місяць.

Не менш важливе питання – виплати дорослим і дітям. Богдан каже, що одноразово виплачується допомога у розмірі £200 (більше 7 тис. грн).

– Дорослі можуть отримувати до £480 (18 тис. грн) за програмою Universal credit щомісяця. На дітей виплати £92 (3 400 грн) за одну дитину та £76 (2 800 грн) за другу, третю, – зазначила Анна.

Щодо можливості навчання для дітей, то з трьох років надається 15 годин на тиждень безкоштовного відвідування дитячого садка. Якщо батьки офіційно працюють, час збільшується до 30 годин на тиждень.

Також віза надає право на працевлаштування. Богдан зазначила, що роботи у Великій Британії багато, а мінімальна зарплата – від £1200 (44 тис. грн). Проте все залежить від знання мови та особистісних якостей.

Фото: Анна Богдан