Победительница романтического реалити Холостяк 11 Анна Богдан рассказала, как украинским беженцам попасть в Великобританию и какие у них там возможности. Девушка является туристическим агентом и сама во время полномасштабной войны в нашей стране находится в Англии.

Богдан сказала, что гражданам Украины необходима британская виза для въезда в Великобританию, однако их правительство сейчас предоставляет возможность оформлять визы украинцам по упрощенной процедуре. Гражданам нашей страны с биометрическими паспортами можно оформить все онлайн. Если паспорта нет, нужно записаться в визовый центр, чтобы сделать цифровое фото.

Анна отметила, что визы есть двух вариантов. Первый — членам семей граждан Великобритании, членам семей граждан Украины, имеющих разрешение на ПМЖ. Второй — спонсорская виза по программе Home for Ukraine.

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Девушка упомянула об ограничениях из-за коронавируса.

С 18 марта 2022 года путешественники в Англию освобождаются от требования прохождения тестов на Covid-19, самоизоляции по прибытию, а также заполнения онлайн-формы. Для въезда нужно иметь две дозы вакцины.

Затронула Богдан и оформление документов — статус беженца или временное убежище.

— По приезду ставят визу на шесть месяцев, за это время нужно оформить визу на три года. В это время вы можете путешествовать в Украину или в любую другую страну и возвращаться в Великобританию, — отметила она.

Рассказала Анна и о жилье и условиях аренды. По программе спонсорской визы предоставляется бесплатное жилье от шести месяцев. В дальнейшем цены аренды зависят от региона. В центре Лондона комнаты от £900 (более 33 тыс. грн) в месяц.

Не менее важный вопрос — выплаты взрослым и детям. Богдан говорит, что единоразово выплачивается пособие в размере £200 (более 7 тыс. грн).

— Взрослые могут получать до £480 (18 тыс. грн) по программе Universal credit ежемесячно. На детей выплаты £92 (3 400 грн) за одного ребенка и £76 (2 800 грн) за второго, третьего, — отметила Анна.

Насчет возможности обучения для детей, то с трех лет предоставляется 15 часов в неделю бесплатного посещения детского сада. Если родители официально работают, то время увеличивается до 30 часов в неделю.

Также виза дает право на трудоустройство. Богдан отметила, что работы в Великобритании много, а минимальная зарплата — от £1200 (44 тыс. грн). Однако все зависит от знания языка и личностных качеств.

Фото: Анна Богдан