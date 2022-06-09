Дитячі табори в Україні цього літа працюватимуть, проте не скрізь. Відкриються центри відпочинку переважно у західних регіонах, але готуються зустрічати дітей і на Київщині.

Як працюватимуть літні табори в Україні – в матеріалі.

Власниця дитячого табору Роксолана Верещак каже, що вже готуються до роботи цьогорічного літнього табору і для створення максимально безпечних умов. Обрали приміщення та переїжджають до цокольного поверху.

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Навчатимуть дітей віком від 6 до 14 років.

– Батьки прискіпливіше ставляться до вибору місця. Ставлять додаткові запитання, приходять до нас, щоб подивитися, як усе організовано. Через дорогу у нас розташована школа №5, і там теж є цокольне приміщення, яке вважається укриттям, – розповіла Роксолана.

Власниця дитячого табору зазначає: попит серед батьків є, цікавляться і переселенці.

– Ми заморозили минулорічні ціни, оскільки розуміємо, що батькам складно – хтось без роботи, а комусь урізали зарплатню, – наголосила Верещак.

Також працюватимуть табори у Західній Україні. Вирішувати, в яких регіонах працюватимуть центри – завдання військових адміністрацій. Там, де живуть переселенці, адміністрація має визначити нові локації дитячих закладів.

Наразі перевірку почали на заході. Необхідна наявність бомбосховища чи приміщення, де можуть перебувати діти. У половині областей табори не відкриватимуть.