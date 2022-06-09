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Цокольные этажи и максимальная безопасность: как будут работать детские летние лагеря во время войны

9 июня 2022, 10:46
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Цокольные этажи и максимальная безопасность: как будут работать детские летние лагеря во время войны
Источник: Pexels

Детские лагеря в Украине этим летом будут работать, но не везде. Откроются центры отдыха преимущественно в западных регионах, однако готовятся встречать детей и в Киевской области.

Как будут работать летние лагеря в Украине – в материале.

Владелица детского лагеря Роксолана Верещак говорит, что уже готовятся к работе летнего лагеря в этом году и к созданию максимально безопасных условий. Выбрали помещение и переезжают на цокольный этаж.

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— Родители придирчивее относятся к выбору места. Задают дополнительные вопросы, приходят к нам, чтобы посмотреть, как все организовано. Через дорогу у нас расположена школа №5, и там тоже есть цокольное помещение, которое считается укрытием, – рассказала Роксолана.

Хозяйка детского лагеря отмечает, что спрос среди родителей есть, интересуются и переселенцы.

— Мы заморозили прошлогодние цены, поскольку понимаем, что родителям сложно – кто-то без работы, а кому-то урезали зарплату, – подчеркнула Верещак.

Также будут работать лагеря в Западной Украине. Решать, в каких регионах будут работать центры – задача военных администраций. Там, где живут переселенцы, администрация должна определить новые локации детских заведений.

В настоящее время проверку начали на западе. Необходимо наличие бомбоубежища или помещения, где могут находиться дети. В половине областей лагеря не будут открываться.

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